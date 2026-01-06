Thêm 5 cầu thủ bị phạt vì thi đấu ‘không đúng khả năng’ tại giải U19 quốc gia 2025-2026

U19 Đào Hà hiện đang đứng cuối vòng loại bảng A và đã có 6 cầu thủ bị kỷ luật cấm thi đấu từ đầu giải.

Năm cầu thủ bị kỷ luật mới nhất là Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm, Lê Minh Khôi bị cấm 5 trận kế tiếp và nộp phạt 2,5 triệu đồng. VFF xác định nhóm cầu thủ "thi đấu không đúng khả năng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF".

Đội U19 Trung tâm bóng đá Đào Hà nằm ở bảng A cùng các đội Thể Công Viettel I, PVF, Công an Hà Nội, Ninh Bình và Hoài Đức. Sau 9 lượt trận, họ thắng 1, thua 8 và đang xếp cuối với hiệu số bàn thắng thua -36. Đây là đội có thực lực yếu nhất bảng và ở cuộc so tài với PVF ngày 3-1 đã để thua cách biệt 1-10. Việc nhiều cầu thủ thi đấu thiếu tích cực, không đúng với khả năng trong trận này đã dẫn đến án phạt từ VFF.

Giải bóng đá trẻ này đang trở thành tâm điểm của sự chú ý từ dư luận khi hàng loạt cầu thủ từ nhiều đội bị kỷ luật từ VFF. Đến nay đã có 18 cầu thủ bị kỷ luật cấm thi đấu. Đầu tiên thông báo kỷ luật ngày 26-12-2025 với 5 cầu thủ đội Bê Tông 26 bị xử phạt, trong đó Trần Duy Quang và Trương Phú Quý bị đình chỉ thi đấu hết giải và phải nộp phạt 3,75 triệu đồng. Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo, Nguyễn Công Thuận bị đình chỉ 5 trận và nộp phạt 2,5 triệu đồng.

Cùng với việc kỷ luật cấm thi đấu các cầu thủ vi phạm, rất cần sự chung sức từ các lãnh đội, HLV trong việc giám sát cầu thủ.

Sang ngày 31-12-2025, thêm 8 cầu thủ khác của đội Hoài Đức, Luxury Hạ Long và Trung tâm bóng đá Đào Hà. Với việc hàng loạt cầu thủ bị kỷ luật liên quan đến vấn đề chuyên môn, sự việc này cũng rất cần sự chung tay từ phía lãnh đạo các đội bóng khi đây chỉ mới là giải U19, hành trình theo sự nghiệp bóng đá của các em vẫn còn rất dài, cần sự uốn nắn kip thời.

Không chỉ ở cầu thủ, thông báo kỷ luật còn được VFF hướng vào HLV do việc thiếu kềm chế trên sân. Ban kỷ luật VFF đã cấm 6 trận và phạt 7,5 triệu đồng với HLV Đinh Văn Dũng của Hà Tĩnh, do hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với trọng tài trong trận gặp SLNA hôm 27-12-2025. Trợ lý HLV Nguyễn Anh Cường của Hà Tĩnh cũng bị cấm hai trận và phạt 1,25 triệu đồng.

QUỐC CƯỜNG