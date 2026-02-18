Chờ HLV Polking sửa sai bằng một chiến tích

Từ việc rộng cửa vào Tứ kết AFC Champions League Two 2025-2026 sau chiến thắng cách biệt 4-0 ở trận lượt đi, tình thế bất ngờ đảo chiều với CLB Công an Hà Nội khi bị xử thua 0-3. Điều đó đẩy đại diện của V-League vào thế phải thắng cách biệt từ 4 bàn ở trận lượt về thì mới lật ngược tình thế.

CLB Công an Hà Nội phải thắng cách biệt tối thiểu 4 bàn mới lấy vé vào Tứ kết AFC Champions League 2025-2026. Ảnh; MINH TUẤN

Trong buổi họp báo trước trận đấu lượt về, HLV Polking cho biết: “Chúng tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác, nhưng một trận đấu phải được quyết định trên sân, chứ không phải ngoài sân. Tôi thực sự không thích những chuyện như vậy. Chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn. Đó là lỗi của chúng tôi, tôi không chối bỏ”.

Việc đúng, sai trong chuyện sai phạm của CLB Công an Hà Nội thì quá rõ, có ý kiến… trách ngược Ban tổ chức giải về việc không ra thông báo danh sách cầu thủ không đủ điều kiện ra sân như thường thấy ở V-League. Cách vận hành mỗi giải đấu có khi không giống nhau, quan trọng vẫn ở tinh thần chuyên nghiệp, ý thức từ các đội tham dự giải.

Trận lượt đi trên sân nhà, CLB CAHN đã thể hiện sự lấn lướt và giành chiến thắng với tỷ số áp đảo. Nhưng sang trận lượt về hẳn sẽ nhiều khó khăn chờ đón khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo cùng áp lực phải thắng cách biệt. HLV Polking nhận xét: “Thắng 3 hay 4 bàn khi tỷ số là 0-0 đã khó. Nhưng khi bạn buộc phải thắng với cách biệt đó, mọi thứ còn khó hơn nhiều. Điều này đòi hỏi tinh thần rất mạnh mẽ. CLB CAHN sẽ đi từng bước một, giữ cái đầu lạnh. Nếu quá phấn khích và để thủng lưới, nhiệm vụ sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều”.

CLB Công an Hà Nội trên sân tập vào tối 17-2. Ảnh: CAHNFC

Cùng tham dự buổi họp báo, tiền vệ Quang Hải cho biết: “Chúng tôi vào sân với một tinh thần quyết tâm cao nhất, thể hiện bản lĩnh của mình, tinh thần của cầu thủ Việt Nam và con người Việt Nam". Ở bên kia sân, Tampines Rovers đã sa thải HLV Noh Rahman, đội hiện tại do ông Robert Eziakor làm HLV tạm quyền.

Trận Tampines Rovers – Công an Hà Nội diễn ra vào lúc 19g15 ngày 18-2 (mùng 2 Tết).

CAO TƯỜNG