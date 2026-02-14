Bóng đá trong nước

Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm 1-6 trước đội tuyển Trung Quốc

SGGPO

Các cầu thủ nữ Việt Nam đã hoàn tất chương trình tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) bằng trận giao hữu lượt về trước đội tuyển nữ Trung Quốc vào tối 13-2. Trận đấu khép lại với tỷ số 6-1 nghiêng về đội chủ nhà.

Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại chuyến tập huấn tại Trung Quốc với hai trận giao hữu cùng đội tuyển của nước chủ nhà.
Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại chuyến tập huấn tại Trung Quốc với hai trận giao hữu cùng đội tuyển của nước chủ nhà.

Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam ở hai trận giao hữu là tiền vệ Thanh Nhã. Cô chia sẻ sau trận đấu: “Đội tuyển nữ Trung Quốc có lối chơi mạnh mẽ, phối hợp đập nhả nhanh và va chạm rất quyết liệt. Khi thi đấu với những đối thủ như vậy, nếu mình không tranh chấp đủ mạnh mẽ và tập trung thì sẽ gặp nhiều bất lợi”.

Là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam sau hai trận đấu tập, Thanh Nhã cho biết đó sẽ là động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực: “Qua tình huống ghi bàn vào lưới Trung Quốc, tôi sẽ cố gắng phát huy những điểm mạnh của mình. Khi bước vào trận đấu, tôi cần quyết liệt hơn, tự tin hơn để đóng góp nhiều hơn cho đội”.

634027599_1508515044615115_8919927736250460295_n.jpg

Những trận giao hữu vừa qua cũng là dịp để các cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu, thử nghiệm năng lực và kiểm chứng chiến thuật. Đánh giá về chuyến tập huấn tại Thâm Quyến, Thanh Nhã nhấn mạnh: “Sau chuyến tập huấn lần này, toàn đội đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về chiến thuật, đặc biệt là vấn đề thể lực và sự quyết liệt trong thi đấu. Đây là những yếu tố rất quan trọng khi thi đấu ở cấp độ châu lục”.

Sau chuyến tập huấn này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nghỉ ngắn ngày trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup 2026 diễn ra tại Australia vào tháng 3 tới đây. Giải đấu mà các cô gái Việt Nam đặt mục tiêu tiến xa và giành vé tham dự World Cup nữ 2027.

Tin liên quan
CAO TƯỜNG

Từ khóa

VCK Asian Cup 2026 Thanh Nhã World Cup nữ 2027 Đội tuyển nữ Việt Nam Tháng 3 Thâm Quyến Giao hữu Hội quân Tập huấn Kiểm chứng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn