Trận thua cần thiết của đội tuyển nữ Việt Nam

Phát biểu sau trận giao hữu lượt đi với đội tuyển nữ Trung Quốc vào tối 10-2, HLV Mai Đức Chung đã đánh giá cao chất lượng của trận đấu này. Điều quan trọng mà theo ông là gặp đối thủ mạnh thì những hạn chế của đội tuyển nữ Việt Nam cũng được nhận diện và khắc phục kịp thời.

HLV Mai Đức Chung hài lòng về tinh thần của các cầu thủ trong trận đấu với đối thủ mạnh như Trung Quốc.

Ông Mai Đức Chung nhận xét: “Chúng tôi có hai trận đấu với đội tuyển nữ Trung Quốc. Đây là những màn cọ xát rất tốt. Chúng tôi thua 0-2 nhưng tinh thần của toàn đội rất tốt. Qua trận đấu này, ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm để bổ sung và hoàn thiện đội hình. Hiệp một chúng ta chơi chưa thật sự tốt, có thể do trước đó đội chỉ có hai trận đấu tập với Uzbekistan, nên mức độ hoàn thiện chưa cao. Khi gặp đối thủ mạnh như Trung Quốc, chúng tôi nhận ra nhiều vấn đề để điều chỉnh”.

HLV Mai Đức Chung đặc biệt nhấn mạnh tinh thần thi đấu của các cầu thủ: “Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội. Dù còn hạn chế về thể lực, tầm vóc và sức mạnh so với đối thủ, các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường và nỗ lực. Chúng ta thua nhưng tôi vẫn hài lòng với sự cố gắng của các học trò”.

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ: “Đội tuyển nữ Trung Quốc là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, ngang tầm với Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Vì vậy, khi chỉ thua 0-2 trước đối thủ như vậy, tôi có thể đánh giá cao tinh thần và sự nỗ lực của toàn đội”.

CAO TƯỜNG