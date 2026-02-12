Tuyển thủ trẻ Trần Nhật Lan hy vọng sẽ có tên tham dự Asiad 2026

Ở đợt tập trung đội tuyển nữ Việt Nam lần này, HLV Mai Đức Chung đã tiếp tục tạo cơ hội cho nhiều nhân tố trẻ góp mặt để tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc cũng như thể hiện mình trước khi sàng lọc danh sách tham dự giải châu Á. Những nhân tố trẻ phải kể đến Minh Chuyên, Nhật Lan, Cù Thị Huỳnh Như, Vạn Sự…

Nhiều cầu thủ trẻ tiếp tục được HLV Mai Đức Chung tạo cơ hội ở đợt tập trung lần này.

Trước trận giao hữu thứ hai với đội tuyển nữ Trung Quốc, cầu thủ trẻ Trần Nhật Lan đánh giá cao điều kiện tập huấn cũng như ý nghĩa chuyên môn của chuyến tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc), coi đây là bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu hướng tới VCK Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026.

“Qua chuyến tập huấn này, tôi thấy điều kiện sân bãi rất tốt, đối thủ cọ xát có chất lượng cao. Đây là cơ hội để toàn đội nỗ lực hoàn thiện chuyên môn và chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu sắp tới,” Trần Nhật Lan chia sẻ.

Nói về mục tiêu cá nhân trong hành trình hướng tới cơ hội lần đầu tiên được góp mặt ở đấu trường châu Á cấp độ đội tuyển quốc gia, Nhật Lan cho biết: “Bản thân tôi còn trẻ nên đang học hỏi rất nhiều từ các đàn chị. Các chị trong đội luôn giúp đỡ, chỉ bảo tôi cả trong tập luyện lẫn thi đấu. Điều đó giúp tôi tiến bộ hơn từng ngày".

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-2 ở trận giao hữu lượt đi hôm 10-2.

Cầu thủ trẻ của đội tuyển nữ Việt Nam cũng bày tỏ sự háo hức trước thềm giải đấu lớn: “Tôi rất mong chờ và muốn được thi đấu với những đối thủ mạnh tại giải đấu châu Á. Đây sẽ là trải nghiệm rất đặc biệt và là động lực để tôi cố gắng hơn.”

Chiều 12-12, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng tại Thâm Quyến trước khi bước vào trận giao hữu thứ hai với đội tuyển nữ Trung Quốc, diễn ra vào ngày 13-2. Ở trận lượt đi hôm 10-2, các cô gái Trung Quốc đã thắng với tỷ số 2-0.

CAO TƯỜNG