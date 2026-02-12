Tuyển thủ trẻ Trần Nhật Lan hy vọng sẽ có tên tham dự Asiad 2026

Trước trận giao hữu thứ hai với đội tuyển nữ Trung Quốc, cầu thủ trẻ Trần Nhật Lan đánh giá cao điều kiện tập huấn cũng như ý nghĩa chuyên môn của chuyến tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc), coi đây là bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu hướng tới VCK Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026.
“Qua chuyến tập huấn này, tôi thấy điều kiện sân bãi rất tốt, đối thủ cọ xát có chất lượng cao. Đây là cơ hội để toàn đội nỗ lực hoàn thiện chuyên môn và chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu sắp tới,” Trần Nhật Lan chia sẻ.
Nói về mục tiêu cá nhân trong hành trình hướng tới cơ hội lần đầu tiên được góp mặt ở đấu trường châu Á cấp độ đội tuyển quốc gia, Nhật Lan cho biết: “Bản thân tôi còn trẻ nên đang học hỏi rất nhiều từ các đàn chị. Các chị trong đội luôn giúp đỡ, chỉ bảo tôi cả trong tập luyện lẫn thi đấu. Điều đó giúp tôi tiến bộ hơn từng ngày".
Cầu thủ trẻ của đội tuyển nữ Việt Nam cũng bày tỏ sự háo hức trước thềm giải đấu lớn: “Tôi rất mong chờ và muốn được thi đấu với những đối thủ mạnh tại giải đấu châu Á. Đây sẽ là trải nghiệm rất đặc biệt và là động lực để tôi cố gắng hơn.”
Chiều 12-12, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng tại Thâm Quyến trước khi bước vào trận giao hữu thứ hai với đội tuyển nữ Trung Quốc, diễn ra vào ngày 13-2. Ở trận lượt đi hôm 10-2, các cô gái Trung Quốc đã thắng với tỷ số 2-0.