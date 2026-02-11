Bóng đá Việt Nam có 2 đội tuyển tham dự Asiad 2026

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa xác nhận toàn bộ 16 đội bóng góp mặt tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia vừa qua sẽ tham dự nội dung bóng đá nam Asiad 20 năm 2026.

Lê Phát nằm trong nhóm cầu thủ vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026 thuộc lứa U21.

Với thông báo trên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đứng hạng ba tại VCK U23 châu Á 2026 đương nhiên có 1 suất tham dự ngày hội của thể thao châu Á lần thứ 20, sẽ diễn ra tại Nhật Bản.

Trước đó, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã xác định cử đội hình U21 tham dự Asiad 2026. Bởi lẽ hàng loạt trụ cột vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026 đều lố tuổi để chuẩn bị cho SEA Games 34 nên ưu tiên cho lứa U21 tham dự Asiad 2026 để tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Đây cũng sẽ là lứa trọng điểm cho mục tiêu tham dự U23 châu Á 2028 và vòng loại Olympic Los Angeles 2028 (Mỹ),

Có 5 gương mặt vừa giành Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đủ tuổi tham dự Asiad 20, gồm thủ môn Cao Văn Bình (21 tuổi), Phạm Đình Hải (20 tuổi), tiền vệ Lê Văn Thuận (20 tuổi), Nguyễn Công Phương (20 tuổi) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (19 tuổi). Đại diện còn lại của Đông Nam Á có mặt tại VCK U23 châu Á 2026 là Thái Lan. Tại Asiad 2018, đội Olympic Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã đứng hạng 4 sau khi thua UAE trong trận tranh Huy chương Đồng.

Ở nội dung bóng đá nữ Asiad 2026 có 12 đội tham dự. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Philippines đại diện Đông Nam Á tham dự Đại hội này.

CAO TƯỜNG