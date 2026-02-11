Đội tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-2

Trong chương trình tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đội tuyển nữ Việt Nam lên kế hoạch thi đấu giao hữu 2 trận được đánh giá là chất lượng với đội tuyển Trung Quốc. Vào lúc 18 giờ ngày 10-2 (giờ Việt Nam), hai đội đã thi đấu trận lượt đi tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Thâm Quyến.

Bích Thùy đi bóng trước sự bám sát của hậu vệ đội tuyển nữ Trung Quốc.

Xác định Trung Quốc là đội tuyển hàng đầu khu vực châu Á và là “quân xanh” chất lượng cho các cô gái Việt Nam rèn binh nhằm chuẩn bị cho giải châu Á 2026, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra sân đội hình xuất phát mạnh nhất hiện nay. Trong khung thành là thủ môn Trần Thị Kim Thanh cùng các cầu thủ Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự và Phạm Hải Yến.

Các cầu thủ Việt Nam chủ động lối chơi phòng ngự chặt chẽ khi đội chủ nhà sớm đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Phút 30, đội tuyển nữ Trung Quốc đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục duy trì áp lực bên phần sân đội tuyển Việt Nam và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 46.

Như những trận giao hữu nhằm rà soát đội hình, HLV Mai Đức Chung đã có 7 sự thay người ở hiệp hai. Các cầu thủ Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Thu Thảo, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hương và Trần Nhật Lan là những cái tên được tung vào sân ở hiệp đấu này. Dù tạo ra được một số cơ hội nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung chưa thể đánh bại hàng thủ của đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội tuyển nữ Trung Quốc.

Theo kế hoạch, hai đội sẽ còn một trận giao hữu vào ngày 13-2. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện đội hình trước khi trở về nước, hướng tới vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra tại Australia vào tháng 3 tới.

CAO TƯỜNG