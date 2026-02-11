Bóng đá trong nước

VFF gia hạn hợp đồng với HLV Okiyama Masahiko

Ngày 11-2, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) do Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú dẫn đầu đã ra sân chúc Tết ban huấn luyện và cầu thủ hai đội dự tuyển nữ trẻ đang tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đồng thời, thay mặt VFF, ông Nguyễn Văn Phú đã trao hợp đồng mới đến với HLV Okiyama Masahiko

Ông Nguyễn Văn Phú thay mặt VFF gởi quà Xuân đến Ban huấn luyện cùng các cầu thủ.
Theo kế hoạch, các cầu thủ sẽ nghỉ Tết từ ngày 12-2 và quay trở lại tập luyện vào ngày 23-2 (tức mùng 7 Tết). Công tác tổ chức, phương tiện di chuyển để các cầu thủ trở về địa phương đón Tết cùng gia đình đã được VFF phối hợp chuẩn bị chu đáo.

Động viên hai đội dự tuyển nữ trẻ, ông Nguyễn Văn Phú ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần tập luyện nghiêm túc của các cầu thủ trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các em sẽ tiếp bước thế hệ các chị – những người đang thi đấu, tập huấn quốc tế và hướng tới các đấu trường lớn của châu lục. VFF tin tưởng từ lực lượng trẻ hôm nay sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều gương mặt xuất sắc, đóng góp cho các đội tuyển nữ quốc gia trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Phú trao hợp đồng mới đến HLV Masahiko

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Phú đã tiến hành trao hợp đồng và chúc mừng HLV Okiyama Masahiko tiếp tục đồng hành, hợp tác với VFF trong công tác đào tạo trẻ. Lãnh đạo VFF bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, HLV Okiyama Masahiko sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ trong thời gian tới. Trong năm qua. Ông Okiyama Masahiko đã góp công lớn khi đưa hai đội U17 và U20 nữ vượt qua vòng loại, góp mặt ở giải châu Á 2026.

Nhân dịp đầu xuân, VFF cũng đã gửi quà tết tới toàn thể cầu thủ hai đội, trước khi các em trở về sum họp cùng gia đình. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình, phấn khởi, tiếp thêm động lực để các cầu thủ nữ trẻ nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026.

CAO TƯỜNG

