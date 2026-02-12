Nguyễn Tiến Linh làm điều đặc biệt với CLB Thanh Hóa

Cựu Quả bóng Vàng Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vừa có hành động đặc biệt khi gởi 50 triệu đồng hỗ trợ CLB Thanh Hóa, vốn đang gặp nhiều khó khăn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Cổ động viên Thanh Hóa luôn đồng hành cùng đội nhà ở những thời điểm khó khăn.

Đội bóng xứ Thanh đang trong giai đoạn khó khăn về nhiều mặt, từ lực lượng, thành tích, tài chính… Có thời điểm như hai trận gần đây ở V-League 2025-2026, HLV Mai Xuân Hợp chỉ có trong tay 17 cầu thủ, và nhà cầm quân này đã kêu gọi sự đồng hành từ nhiều nơi để giữ “lửa” tinh thần cho đội bóng.

Ấn tượng là dù trong thời điểm khó khăn nhưng Thanh Hóa vẫn thể hiện tinh thần và lối chơi rất tốt qua hai trận mới đây, họ hòa 2-2 với Nam Định và thắng CLB Công an TPHCM 2-1. Từ thành tích trên, cựu Chủ tịch của đội bóng này là bầu Đệ đã thưởng “nóng” cho đội số tiền 300 triệu đồng kèm lời chúc mừng và động viên thầy trò HLV Mai Xuân Hợp cùng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Cùng với đó, các CĐV Thanh Hóa cũng phát động lời kêu gọi ủng hộ về tài chính để giúp đội vượt khó, nhất là trong những ngày nghỉ Tết hiện nay. Ngày 12-2, tiền đạo Tiến Linh đã có hành động ấm áp để chia sẻ với những khó khăn với các đồng nghiệp. Anh đã gởi 50 triệu đồng để hỗ trợ CLB Thanh Hóa xoay sở về tài chính trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Tiến Linh đã có lời nhắn gởi kèm số tiền hỗ trợ là: “Cháu Tiến Linh xin được đồng hành cùng mọi người ạ. Cháu cám ơn nhiều!”. Anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi và góp phần giúp các đồng nghiệp có cái Tết ấm áp, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

CAO TƯỜNG