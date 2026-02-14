Tuyển thủ Việt Nam gói bánh chưng, đi chợ hoa đón Tết Bính Ngọ 2026

Phải tập luyện và thi đấu cùng CLB chủ quản lẫn đội tuyển quốc gia gần như quanh năm suốt tháng, vì vậy kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trở thành khoảng thời gian quý giá để các tuyển thủ được quây quần bên gia đình, tận hưởng không khí sum vầy sau những ngày dài xa nhà.

Trung vệ Nguyễn Nhật Minh gói bánh chưng cùng gia đình. ẢNH: FBNV

Phần lớn tuyển thủ Việt Nam có khoảng một tuần nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, nên họ càng trân trọng những phút giây quý giá bên gia đình. Căn nhà của Nhật Minh ở Hải Phòng suốt mấy ngày qua rộn tiếng cười khi tuyển thủ U23 Việt Nam trở về trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Xa gia đình gần 3 tháng để làm nhiệm vụ quốc tế cùng U23 Việt Nam cũng như thi đấu trong màu áo Hải Phòng, đây là dịp để Nhật Minh nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng cho guồng quay mới sau kỳ nghỉ.

Trong những ngày giáp Tết, gia đình Nhật Minh tổ chức nấu bánh chưng. Trung vệ 23 tuổi hào hứng tham gia cùng người thân. Từng công đoạn như rửa lá dong, đãi đỗ, ướp thịt, gói bánh đều được đôi bàn tay khéo léo của Nhật Minh thực hiện rất tỉ mỉ. Trên trang cá nhân, anh đăng tải khoảnh khắc ấm cúng bên gia đình với dòng trạng thái: “Valentine của tôi”.

Bên bếp lửa hồng, nồi bánh chưng nghi ngút khói còn có tuyển thủ futsal Việt Nam Hồ Văn Ý. Năm Ất Tỵ 2025 là một năm kém may mắn của Văn Ý khi anh phải lên bàn phẫu thuật dây chằng gối vào cuối tháng 7. Song, chàng trai quê Điện Bàn (Đà Nẵng) vẫn lạc quan hướng về phía trước.

Hồ Văn Ý chia sẻ khoảnh khắc gói bánh chưng cùng gia đình

Trong thời gian qua, Văn Ý đã tích cực tập phục hồi, phấn đấu trở lại tập luyện với cường độ cao cùng CLB Thái Sơn Nam TPHCM vào tháng 3 tới. Thành thử, những ngày trở về bên gia đình đón Tết giúp anh tìm lại cảm giác bình yên. Ý cũng nhận được những lời động viên, khuyên nhủ lẫn căn dặn từ người thân để mạnh mẽ trở lại với sàn đấu.

Không chỉ có hoạt động gói bánh chưng, các tuyển thủ Việt Nam còn chuẩn bị mâm cỗ tất niên, dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son có năm thứ hai đón Tết Nguyên đán kể từ khi trở thành công dân Việt Nam. Năm nay, Xuân Son cùng gia đình đã có kinh nghiệm hơn trong việc đi chợ hoa, chọn cành đào để tô điểm cho tổ ấm của mình.

Sau hơn 9 tháng điều trị chấn thương nặng gặp phải ở trận ASEAN Cup 2024, Xuân Son đã ra sân thi đấu trở lại cho Nam Định và đội tuyển Việt Nam. Anh đang có phong độ cao và được kỳ vọng cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng khi tái đấu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 tới.

Vợ chồng Quang Hải sắm cành đào cho Tết Giáp Ngọ 2026

Trong khi đó, CAHN dù có lịch thi đấu tại AFC Champions League Two vào mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (18-2), nhưng HLV Mano Polking vẫn cho các cầu thủ về nhà ít ngày để tận hưởng không khí Tết. Vì thế, đội trưởng Nguyễn Quang Hải tranh thủ cùng bà xã Chu Thanh Huyền đi sắm cành đào về nhà.

Gia đình Quang Hải cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí các vật phẩm sắc xuân để tô điểm cho tổ ấm. Khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa được vợ của Quang Hải liên tục đăng tải trên mạng xã hội.

Và còn rất nhiều tuyển thủ Việt Nam, bằng những cách khác nhau, vẫn luôn gìn giữ và trân trọng giá trị truyền thống của Tết Việt, đồng thời lan tỏa những hình ảnh đẹp ấy đến cộng đồng.

HỮU THÀNH