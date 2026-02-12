Kỳ nghỉ Tết ngắn ngày của các đội V-League

Hầu hết các Câu lạc bộ đều hoàn tất buổi tập tất niên sau ngày 12-2 (25 tháng Chạp). Nghỉ Tết Nguyên đán muộn, nhưng các đội cùng trở lại sân tập khá sớm để chuẩn bị cho V-League 2025-2026 vào giai đoạn tăng tốc. Trong đó, Đình Bắc và các đồng đội ở CLB Công an Hà Nội sẽ di chuyển sang Singapore để đá AFC Champions League Two vào ngày mùng 2 Tết.

Công an Hà Nội vẫn ra sân ở đấu trường châu Á vào ngày mùng 2 Tết. Ảnh: CAHNFC

CLB Công an Hà Nội coi như không có kỳ nghỉ Tết khi vướng lịch thi đấu AFC Champions League 2025-2026. Khi mà các đội dần tiến hành tất niên năm cũ, thầy trò chia tay để về đón Tết cùng gia đình thì HLV Polking và các cầu thủ Công an Hà Nội vẫn tiếp tục đều đặn ra sân tập. Ngày 16-2 (29 Tết), đội sẽ lên đường sang Singapore để chuẩn bị cho trận lượt về AFC Champions League Two 2025-2026, gặp Tampines Rovers ở trận lượt về vào ngày 18-2.

Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy mới đây, Công an Hà Nội đã thắng cách biệt 4-0. Trong đó có cú đúp của Quang Hải và 1 pha lập công của Đình Bắc đã giúp đội bóng này tiến gần hơn với vòng Bán kết. Không những thế, sau trận đấu trên, đoàn quân của HLV Polking gần như không ngơi nghỉ khi ngày 24-2 họ sẽ ra sân ở trận đấu bù vòng 1 V-League gặp Thanh Hóa. Khả năng năm nay, Công an Hà Nội chỉ cho quân nghỉ 1-2 ngày để cùng gia đình đón Tết.

Becamex TPHCM nặng gánh âu lo khi rơi xuống top cuối bảng trước kỳ nghỉ Tết

Các đội còn lại cũng không thư thả ở giai đoạn nghỉ Tết. Dù không ra sân ở loạt trận vào cuối tuần qua do trận gặp Công an Hà Nội được dời sang ngày 24-2, nhưng đến sau buổi tập ngày 12-2, các cầu thủ Đà Nẵng mới chính thức nghỉ Tết. Sở dĩ HLV Lê Đức Tuấn muốn các cầu thủ luôn tập trung không ngơi nghỉ trong lúc này bởi hiện tại họ đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng V-League mà nếu không sớm gượng dậy thì nguy cơ trở lại hạng Nhất là dễ xảy ra.

Cũng chính việc một loạt đội đang ở khu vực cuối bảng xếp hạng cùng thắng ở vòng 13 vừa qua càng gia tăng áp lực cho Đà Nẵng trước việc đang bị bỏ rơi ở vị trí thứ 14/14. Theo kế hoạch, Đà Nẵng sẽ hội quân trở lại vào ngày mùng 4 Tết. Thanh Hóa, Viettel và Nam Định cũng sẽ có những ngày nghỉ Tết ngắn ngủi. Nếu như Thanh Hóa tiếp tục vào hành trình “vượt lên chính mình” qua cuộc tiếp đón Công an Hà Nội thì Viettel cũng sẽ có cuộc đối đầu cùng đương kim vô địch Nam Định ở trận đấu bù vòng 10.

Âu lo, đó cũng là tâm trạng của thầy trò CLB Ninh Bình sau 2 trận thua liên tiếp ở V-League. Ảnh: NNBFC

Nghỉ Tết muộn nhất là CLB Ninh Bình, đến ngày 29 Tết mới được nghỉ ngơi. Hai trận thua liên tiếp vừa qua đã làm cho Ninh Bình đánh mất ngôi đầu bảng sau giai đoạn 1, nên “bộ tham mưu” đội bóng này muốn giữ thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ qua kỳ nghỉ Tết ngắn ngày.

Hai đại diện của TPHCM là Becamex TPHCM và Công an TPHCM cũng cho quân nghỉ ngắn ngày, họ trở ra sân tập đầu Xuân Bính Ngọ vào mùng 4 Tết để chuẩn bị cho vòng 14 V-League mà hai đội sẽ so tài với nhau trên sân Thống Nhất.

QUỐC CƯỜNG