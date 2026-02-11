Bóng đá trong nước

Đình Bắc ghi bàn đưa CAHN đến gần với tứ kết Cúp châu Á

SGGPO

Tiếp CLB Tampines Rovers trong trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026 vào tối 11-2, các cầu thủ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-0 để đến gần với vòng Tứ kết.

CAHN thắng lớn ở trận lượt đi vào tối 11-2.
Thi đấu trên sân khách nhưng Tampines Rovers tiếp cận trận đấu rất tốt. Họ chủ động mở thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mất khoảng 15 phút, đội chủ nhà mới giành lại thế trận và thi đấu lấn lướt.

Phút 25, đội chủ nhà ghi bàn vươn lên dẫn 1-0 từ pha đá bồi của Quang Hải. Sau đó 3 phút, vẫn là Quang Hải lập công ở bàn nhân đôi cách biệt cũng từ pha dứt điểm trong vòng 16m50. Mọi hy vọng càng khó khăn hơn cho đội khách khi Alves ghi bàn thắng thứ 3 vào cuối hiệp 1.

Dù chủ động giảm tốc độ ở hiệp đấu còn lại nhằm bảo toàn tỷ số và lực lượng cho trận lượt về, nhưng CAHN kịp ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 ở phút bù giờ. Thắng cách biệt trận này, CAHN như đặt 1 chân vào vòng Tứ kết.

CAO TƯỜNG

