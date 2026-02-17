Dàn tuyển thủ Việt Nam hạnh phúc bên gia đình ngày đầu năm mới

Quãng nghỉ Tết cổ truyền luôn là khoảng lặng quý giá trong năm bận rộn của các tuyển thủ Việt Nam. Xuân Bính Ngọ 2026, dàn cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, tái tạo năng lượng cho hành trình mới.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh xuống phố du xuân cùng người thân. Cuối tháng 1 vừa qua, anh trải qua ca phẫu thuật chấn thương gặp phải tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 và đang trong giai đoạn tập vật lý vật lý trị liệu. Phía dưới bài đăng, người hâm mộ gửi hàng trăm lời chúc, mong Hiểu Minh sớm bình phục để kịp tái xuất đầu mùa giải 2026-2027.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bên gia đình đầu Xuân Bính Ngọ 2026

Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Đình Triệu, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cùng chia sẻ bức ảnh sum vầy bên gia đình. Những bộ áo dài rực rỡ, nụ cười tươi tạo nên bức tranh Tết trọn vẹn.

Đại gia đình của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn

Gia đình nhỏ của thủ môn Nguyễn Đình Triệu

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh nắm tay bà xã

Tổ ấm yêu thương của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đón năm thứ hai ăn Tết Nguyên đán kể từ khi trở thành công dân Việt Nam. Năm nay, anh cùng gia đình lựa chọn nghỉ dưỡng tại Phan Thiết, liên tục cập nhật những hình ảnh vui đùa bên biển trong những ngày đầu xuân.

Gia đình Nguyễn Xuân Son nghỉ dưỡng tại Phan Thiết

Sau hơn 9 tháng điều trị chấn thương nặng gặp phải ở trận ASEAN Cup 2024, Xuân Son đã trở lại thi đấu cho Nam Định và đội tuyển Việt Nam với phong độ ấn tượng. Anh được kỳ vọng sẽ cùng HLV Kim Sang-sik và các đồng đội hướng tới chiến thắng khi tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 tới.

Tiền vệ Lê Viktor và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ngắm pháo hoa đêm giao thừa

Ở một góc khác, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và tiền vệ Lê Viktor ghi lại khoảnh khắc rực rỡ bên dàn pháo hoa đêm giao thừa. Nụ cười tươi rói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm như lời hứa cho một năm Bính Ngọ bùng nổ từ cả hai.

