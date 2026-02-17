Chủ tịch và Tổng thư ký FIFA gởi thư chúc Tết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong lần gặp gỡ lãnh đạo cao nhất của VFF.

Nhân thời khắc thiêng liêng của người dân Việt Nam hân hoan đón chào năm mới Tết Bính Ngọ vào thứ Ba, ngày 17-2-2026 cùng hàng tỷ người trên thế giới, thay mặt cộng đồng bóng đá quốc tế, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới bóng đá Việt Nam. Đồng thời gởi lời chúc mừng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Trong thư, Chủ tịch Gianni Infantino chúc các thành viên của ngôi nhà bóng đá Việt Nam năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công và nhiều may mắn.

Lãnh đạo FIFA bày tỏ mong muốn sớm được gặp lại ông Trần Quốc Tuấn cũng như tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa FIFA và VFF trong năm 2026 – năm có nhiều sự kiện quan trọng của bóng đá thế giới, trong đó có các hoạt động hướng tới FIFA World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu lần thứ hai liên tiếp dự World Cup. Ảnh: VFF

Năm 2026, bóng đá Việt Nam đứng trước những mục tiêu quan trọng. Trọng tâm lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là vòng loại Asian Cup 2027, trong đó trận đấu đáng chú ý là cuộc đối đầu đội tuyển Malaysia ở lượt cuối vòng bảng vào tháng 3 này. Cùng với đó là đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu lần thứ hai liên tiếp dự World Cup qua VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026 tới đây.

Song song đó, bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng tới việc duy trì sự phát triển của các lứa trẻ, chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để tạo sự chuyển giao ổn định giữa các thế hệ cầu thủ, đảm bảo tính liên tục trong chiến lược phát triển. Năm qua, bóng đá Việt Nam đã thành công khi nhiều đội trẻ nam, nữ đã vượt qua vòng loại để tham dự VCK châu Á 2026.

CAO TƯỜNG