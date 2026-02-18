AFC Champions League Two 2025-2026: Công an Hà Nội không thể lật ngược tình thế

Dù xuất phát với đội hình gồm 6 ngoại binh, 2 cầu thủ Việt kiều nhưng Công an Hà Nội vẫn không thể làm nên chuyện khi để thua 1-3 trong chuyến làm khách tại Singapore trước Tampines Rovers vào tối 18-2. Kết quả đã khiến các cầu thủ Công an Hà Nội dừng bước ở đấu trường châu Á mùa này kèm bài học lớn về sự chủ quan mà cái giá phải trả rất đắt.

CLB Công an Hà Nội chia tay AFC Champions League Two 2025-2026 khi để thua Tampines Rovers với tổ tỷ số 1-6. Ảnh: CAHN FC

Lợi thế với “món quà” từ tỷ số 3-0 được xử thắng ở trận lượt đi, các cầu thủ Tampines Rovers đã nhập cuộc với lối chơi phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà. Cùng với việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo quen thuộc, đại diện của Singapore đã gây nhiều khó khăn cho đội khách Công an Hà Nội trong việc tìm cơ hội tiếp cận sâu vào vòng 16m50 của đối phương.

Trận này, HLV Polking đã tung lực lượng mạnh nhất với 6 ngoại binh Hugo Gomes, Vitao, Alan Grafite, Leo Artur, Stefan Mauk, Rogerio Alves hai cầu thủ Việt kiều Nguyễn Filip, Quang Vinh cùng với Việt Anh, Văn Hậu và Quang Hải. Sớm đẩy cao đội hình tấn công, nhưng các chân sút đội khách vấp phải hàng thủ số đông của đội chủ nhà, cùng với đó là những khinh suất từ hệ thống phòng ngự, Công an Hà Nội nhiều phen suýt trả giá từ các pha phản công nhanh của Tampines Rovers.

Trong 5 phút đầu tiên, có 2 lần khung thành thủ môn Nguyễn Filip bị đe dọa nhưng may là các pha dứt điểm của tiền đạo Tampines Rovers không thành công. Phút 30, HLV Polking đã chỉnh lại “thước ngắm” khi tung chân sút trẻ Đình Bắc vào thay Vitao.

Thời gian cứ trôi đi trong sự nôn nóng của các cầu thủ Công an Hà Nội, cùng với đó là sự bình tĩnh trong phòng thủ và chờ cơ hội phản công nhanh rất hiệu quả từ Tampines Rovers. Phút 36, đội chủ nhà đã ghi bàn vượt lên dẫn 1-0 từ pha đánh đầu của Hide Higashikawa. Ban đầu trọng tài biên phất cờ báo việt vị, nhưng VAR vào cuộc xác định bàn thắng hợp lệ.

Ảnh: CAHN FC

Các cầu thủ Công an Hà Nội tiếp tục dâng cao để tìm bàn thắng từ đầu hiệp hai. Tình thế lại tiếp tục khó khăn với họ vào phút 54 khi chỉ còn 10 người từ thẻ đỏ của Artur. Phút 50, Nguyễn Filip một lần nữa vào lưới nhặt bóng từ pha dứt điểm của Hide Higashikawa.

Mọi chuyện như quá khó cho đội khách và điều dễ nhận thấy là nhiều vị trí dần… mất lửa chiến đấu bởi để lật ngược tình thế, họ phải ghi 5 bàn trong bối cảnh chỉ còn 10 người. Dù Alan ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho Công an Hà Nội vào phút 77 nhưng không thể cứu vãn tình hình cho đội khách. Phút 79, đoàn quân của HLV Polking lãnh bàn thua thứ 3 từ pha dứt điểm của Buhagiar.

Thắng 3-1 và tổng tỷ số 6-1 chung cuộc, Tampines Rovers giành vé vào Tứ kết để lại phía sau bài học kinh nghiệm với CLB Công an Hà Nội về sự chủ quan trên đấu trường quốc tế, mà cái giá phải trả là rất đắt.

CAO TƯỜNG