U17 Việt Nam tranh vé dự World Cup cùng U17 Hàn Quốc. ẢNH: MINH HOÀNG

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7 đến 24-5 với sự góp mặt của 16 đội tuyển đã vượt qua vòng loại, bao gồm U17 Việt Nam. Đây cũng là sân chơi được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tính cho vòng loại U17 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Cụ thể, tám đội góp mặt ở vòng tứ kết sẽ đoạt vé chính thức đến với ngày hội bóng đá U17 thế giới.

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào chiều 12-2, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Cristiano Roland phải cạnh tranh trực tiếp suất đi U17 World Cup với các đối thủ cùng bảng. Trong đó, U17 Hàn Quốc và U17 UAE được xem là thử thách lớn nhất, bởi cả hai đến từ nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 châu Á 2026

Tại bảng C, U17 Việt Nam lần lượt gặp U17 Yemen, U17 Hàn Quốc và U17 UAE. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho thầy trò HLV Cristiano Roland trong quá trình hướng đến vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Trước khi góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã có hành trình vòng loại ấn tượng. Toàn đội giành 15 điểm tuyệt đối, ghi 30 bàn và không để lọt lưới lần nào, qua đó đứng nhất bảng. Thành tích toàn thắng cùng hiệu suất ghi bàn cao cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu của lứa cầu thủ trẻ.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026

Chiều 12-2, AFC tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Giải đấu này quy tụ 12 đội tuyển, diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 30-4 đến 17-5. Trong đó, U17 nữ Việt Nam nằm bảng A cùng chủ nhà U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Thái Lan và U17 nữ Myanmar.

Theo thể thức thi đấu, các đội lần lượt gặp các đối thủ trong bảng để tính điểm xếp hạng. Từ đó, chọn hai đội xếp nhất và nhì mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất trong ba bảng giành quyền vào tứ kết. Sau đó, bốn đội thắng ở tứ kết chính thức đoạt vé dự U17 nữ World Cup 2026 tổ chức tại Morocco.

HỮU THÀNH