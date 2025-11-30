U17 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết châu Á 2026

Các cầu thủ U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và sức mạnh trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng là U17 Malaysia khi giành chiến thắng cách biệt 4-0 ở trận đấu cuối vòng loại bảng vào tối 30-11.

Niềm vui của Mạnh Cường sau bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam

Trước đối thủ được đánh giá cao và cũng là trận quyết định tranh tấm vé duy nhất vào vòng chung kết, HLV Roland đã tung trở lại đội hình xuất phát với lực lượng mạnh nhất. Nhiều vị trí vốn không mất nhiều sức ở trận đấu với U17 Macau (TQ) 2 ngày trước đã nhập cuộc với tinh thần và thể lực tốt nhất.

Không phải mất nhiều thời gian để thăm dò, các cầu thủ Malaysia nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đó cũng là điều dễ hiểu khi U17 Malaysia buộc phải thắng ở trận này mới giành được ngôi đầu bảng, đồng thời sở hữu tấm vé duy nhất tham dự vòng chung kết. Chính lối chơi tấn công cởi mở của đội khách đã giúp các cầu thủ Việt Nam có nhiều khoảng trống để tổ chức tấn công bên phần sân đối phương.

Nguyễn Lực cố gắng vượt qua sự truy cản của các hậu vệ Malaysia

Phút thứ 4, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 từ cú dứt điểm cận thành của Mạnh Cường. Bàn thắng sớm đã giúp U17 Việt Nam lên tinh thần, thi đấu thoải mái hơn và vẫn tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt bên phần sân đối phương. Trong khi các cầu thủ Malaysia tiếp tục bế tắc trong việc tìm đường vào sâu vòng 16m50 của đội chủ nhà thì họ lãnh tiếp bàn thua thứ 2 vào phút 44, lần này do công của Anh Hào.

Cánh cửa dự vòng chung kết càng rộng mở hơn cho U17 Việt Nam ở đầu hiệp 2 khi Văn Dương ghi bàn nâng tỷ số 3-0 ở phút 49 từ cú sút đẹp mắt. Bị dẫn cách biệt quá xa cùng thế trận chặt chẽ từ phía đội chủ nhà, U17 Malaysia càng rời rạc trong lối chơi và nhận thêm bàn thua thứ 4 ở phút 77 từ pha độc diễn của Sỹ Bách.

Thắng 4-0 chung cuộc, U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng C với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng cùng hiệu số thật ấn tượng là 30/0.

QUỐC CƯỜNG