U17 Việt Nam chờ tranh vé vào vòng chung kết với Malaysia

Lượt trận thứ 4 vòng loại bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào ngày 28-11, đội chủ nhà U17 Việt Nam nối dài thành tích bất bại khi giành trận thắng thứ 4 liên tiếp. Đồng thời, đoàn quân của HLV Roland cũng là đội duy nhất ở bảng này không để thủng lưới sau 4 trận đấu.

Đình Vĩ, tác giả bàn mở tỷ số 1-0 cho U17 Việt Nam. Ảnh: AFC
HLV Roland có 1 số điều chỉnh ở đội hình xuất phát so với những trận đấu trước, nhưng với thực lực mạnh hơn, U17 Việt Nam sớm giành quyền kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Phút thứ 8, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0. Từ pha xử lý thiếu dứt khoát của hậu vệ đối phương, Đình Vĩ đã tận dụng cơ hội tung cú sút ở cự ly gần ghi bàn cho đội nhà.

Cách biệt được nhân đôi ở phút 21, lần này đến từ pha lập công của Mạnh Quân từ pha phối hợp đá phạt góc. Dẫn cách biệt 2 bàn cùng thế trận thuận lợi, U17 Việt Nam càng tự tin hơn trong việc cầm bóng triển khai tấn công. Lần lượt Ngọc Sơn (33’), Duy Khang (37’) tiếp tục lập công giúp đội chủ nhà tạo khoảng cách 4-0 trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang đầu hiệp hai, đội khách cố gắng dâng cao tấn công để tìm bàn thắng danh dự nhưng ít tạo cơ hội trước hàng thủ kín kẽ của U17 Việt Nam. HLV Roland cũng dần có những điều chỉnh trên sân nhằm bảo toàn lực lượng cho cuộc so tài quan trọng với U17 Malaysia trong trận đấu cuối.

Thắng 4-0 chung cuộc, U17 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng C sau 4 trận toàn thắng, đạt 12 điểm và hiệu số 26/0. Đội U17 Malaysia cũng có 12 điểm nhưng hiệu số là 21/1. Cuộc so tài giữa hai đội vào ngày 30-11 sẽ mang tính chất tranh ngôi đầu bảng mà U17 Việt Nam chỉ cần 1 tỷ số hòa là đạt yêu cầu.

