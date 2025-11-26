U17 Việt Nam thắng trận thứ 3 liên tiếp ở vòng loại U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam vượt qua Hồng Kông (TQ) 2-0 vào tối 26-11. Ảnh: ĐỨC ANH

Xuất phát với đội hình mạnh nhất và hướng đến mục tiêu giành chiến thắng, U17 Việt Nam đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công bên phần sân đối phương. Lần lượt Văn Khoa (phút thứ 6) và Đại Nhân (phút thứ 8) đã có dịp thử sức thủ môn Pui Chun (Hồng Kông). Đến phút thứ 10, đội chủ nhà kịp có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ tình huống lộn xộn trước vòng 16m50 của đối phương, Minh Thủy đã tung cú sút chân trái như… nã đại bác đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Pui Chun.

Dẫn bàn 1-0, các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin hơn trong việc kiểm soát khu trung tuyến và điều tiết thế trận theo ý mình. Ở bên kia sân, Hồng Kông (TQ) nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ và tạo một số tình huống nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Đáng chú ý là cú sút chệch cột dọc của Yat Hin ở phút 23.

Sang đầu hiệp hai, thế trận diễn ra ở thế giằng co khi đội khách nỗ lực tạo sức ép để hy vọng tìm bàn gỡ, trong khi U17 Việt Nam cố gắng kiểm soát bóng và chờ cơ hội ra đòn trong các tình huống tấn công nhanh.

Đến phút 70, cách biệt bàn thắng được nhân đôi cho đội chủ nhà. Từ tình huống tấn công ở biên trái, bóng được tạt vào trung lộ và Mạnh Cường kết thúc bằng cú đệm bóng cận thành nâng tỷ số 2-0 cho U17 Việt Nam. Thắng trận này U17 Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng C với 9 điểm cùng hiệu số 22/0. Theo sau là U17 Malaysia cũng có 9 điểm nhưng thua về hiệu số với 19/0.

Lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 28-11 gồm: U17 Malaysia – U17 Singapore (16g); U17 Việt Nam – U17 Ma Cao (TQ), U17 Hồng Kông (TQ) – U17 Quần đảo Bắc Mariana (19g).

Tin liên quan Thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana 14-0, U17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C

LÊ ANH