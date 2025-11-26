Bóng đá trong nước

U17 Việt Nam thắng trận thứ 3 liên tiếp ở vòng loại U17 châu Á 2026

SGGPO

Đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ 3 vòng loại bảng C Vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi giành chiến thắng 2-0 trước U17 Hồng Kông (TQ) vào tối 26-11.

U17 Việt Nam vượt qua Hồng Kông (TQ) 2-0 vào tối 26-11. Ảnh: ĐỨC ANH
U17 Việt Nam vượt qua Hồng Kông (TQ) 2-0 vào tối 26-11. Ảnh: ĐỨC ANH

Xuất phát với đội hình mạnh nhất và hướng đến mục tiêu giành chiến thắng, U17 Việt Nam đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công bên phần sân đối phương. Lần lượt Văn Khoa (phút thứ 6) và Đại Nhân (phút thứ 8) đã có dịp thử sức thủ môn Pui Chun (Hồng Kông). Đến phút thứ 10, đội chủ nhà kịp có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ tình huống lộn xộn trước vòng 16m50 của đối phương, Minh Thủy đã tung cú sút chân trái như… nã đại bác đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Pui Chun.

Dẫn bàn 1-0, các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin hơn trong việc kiểm soát khu trung tuyến và điều tiết thế trận theo ý mình. Ở bên kia sân, Hồng Kông (TQ) nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ và tạo một số tình huống nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Đáng chú ý là cú sút chệch cột dọc của Yat Hin ở phút 23.

Sang đầu hiệp hai, thế trận diễn ra ở thế giằng co khi đội khách nỗ lực tạo sức ép để hy vọng tìm bàn gỡ, trong khi U17 Việt Nam cố gắng kiểm soát bóng và chờ cơ hội ra đòn trong các tình huống tấn công nhanh.

589442532_1440296038103683_8076074472753513618_n.jpg

Đến phút 70, cách biệt bàn thắng được nhân đôi cho đội chủ nhà. Từ tình huống tấn công ở biên trái, bóng được tạt vào trung lộ và Mạnh Cường kết thúc bằng cú đệm bóng cận thành nâng tỷ số 2-0 cho U17 Việt Nam. Thắng trận này U17 Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng C với 9 điểm cùng hiệu số 22/0. Theo sau là U17 Malaysia cũng có 9 điểm nhưng thua về hiệu số với 19/0.

Lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 28-11 gồm: U17 Malaysia – U17 Singapore (16g); U17 Việt Nam – U17 Ma Cao (TQ), U17 Hồng Kông (TQ) – U17 Quần đảo Bắc Mariana (19g).

Tin liên quan
LÊ ANH

Từ khóa

U17 Việt Nam U17 Ma Cao U17 Malaysia U17 Hồng Kông U17 Singapore Minh Thủy Đại nhân Quần đảo Bắc Mariana Văn Khoa Phút 70

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn