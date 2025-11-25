Thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana 14-0, U17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C

Lượt trận thứ 2 vòng loại bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào ngày 24-11. Đội chủ nhà U17 Việt Nam đã chiếm ngôi đầu bảng từ tay các cầu thủ Malaysia sau khi thắng đậm U17 Bắc Quần đảo Mariana 14-0.

U17 Việt Nam trút "mưa bàn thắng" vào lưới U17 Bắc Quần đảo Mariana.

Trước đó, đội U17 Malaysia đã chạy đà tốt khi thắng Bắc Quần đảo Mariana 13-0 ở trận ra quân. Đến trận đấu sớm vào ngày 24-11, Malaysia tiếp tục tạo sức ép lên đội chủ nhà khi thắng Hồng Kông (TQ) 1-0. Không nao núng, đoàn quân của HLV Roland đã khẳng định sức mạnh khi trút “cơn mưa bàn thắng” đến 14-0 vào lưới Quần đảo Bắc Mariana để vươn lên ngôi đầu bảng.

Sớm đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở giây thứ 32, Mạnh Quân đã “xé” toang mành lưới đội khách ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Bàn thắng sớm giúp U17 Việt Nam lên tinh thần và càng thi đấu tốt hơn. Cách biệt được nhân đôi ở phút 17 cũng từ pha lập công của Minh Quân. Trước khi hiệp đầu khép lại, các cầu thủ chủ nhà kịp ghi thêm 3 bàn để tạo khoảng cách 6-0. Các bàn thắng do công Nguyễn Lực, Văn Dương và Minh Thủy.

Thắng lớn ở lượt trận thứ 2, U17 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng C. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tiếp tục tạo thế trận lấn lướt ở hiệp hai, đội chủ nhà liên tiếp ghi thêm 8 bàn để ấn định tỷ số chung cuộc 14-0. Giành 6 điểm sau 2 trận cùng hiệp số 20/0, đội U17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C. U17 Malaysia cũng có 6 điểm nhưng đứng nhì bảng với hiệu số 14/0.

Ngày 26-11, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Hồng Kông (TQ), trong khi U17 Malaysia sẽ gặp U17 Ma Cao (TQ). Trận còn lại U17 Quần đảo Bắc Mariana so tài cùng U17 Singapore.

CAO TƯỜNG