Bóng đá trong nước

U17 Việt Nam thắng áp đảo U17 Singapore

SGGPO

Vòng loại bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 đã khởi tranh vào ngày 22-11, bảng đấu này do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức. Ở trận ra quân, đội chủ nhà đã giành chiến thắng cách biệt 6-0 trước các cầu thủ Singapore.

Niềm vui của các cầu thủ U17 Việt Nam khi dễ dàng giành 3 điểm ở trận ra quân. Ảnh: SN
Niềm vui của các cầu thủ U17 Việt Nam khi dễ dàng giành 3 điểm ở trận ra quân. Ảnh: SN

Thi đấu lấn lướt ngay từ đầu trận, U17 Việt Nam đã sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 4. Từ tình huống đột phá vào vòng 16m50 của Đại Nhân, hậu vệ đội khách đã phải phạm lỗi với chân sút này và trọng tài lập tức thổi phạt 11m. Cũng chính Đại Nhân thực hiện thành công quả đá phạt sau đó để đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.

Bàn thắng sớm đã giúp U17 Việt Nam thoải mái tinh thần và thi đấu tự tin hơn. Phút 25, cách biệt được nhân đôi từ pha lập công của Sỹ Bách. Cú sút đầu tiên của của chân sút này bị thủ môn Rezal cản phá, anh nhanh chóng băng vào đá bồi ghi bàn cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp đầu khép lại, Minh Thủy kịp ghi bàn thắng để tạo khoảng cách 3 bàn cho U17 Việt Nam.

u17-viet-nam-vs-u17-singapore-6-1910.jpg
U17 Việt Nam thi đấu lấn lướt trong hầu hết thời gian của trận đấu

Quyết ghi thêm bàn thắng để chiếm ưu thế ở hiệu số, U17 Việt Nam tiếp tục thi đấu lấn lướt ở hiệp đấu còn lại dù HLV Roland lần lượt rút một số trụ cột để dưỡng sức cho trận kế tiếp. Phút 64, Nguyễn Lực ghi bàn nâng tỷ số 4-0 trước khi Mạnh Quân lập cú đúp để khép lại trận đấu với chiến thắng 6-0 cho U17 Việt Nam.

Dù thắng cách biệt nhưng U17 Việt Nam tạm đứng nhì bảng A sau lượt trận đầu tiên bởi ở trận đấu sớm, U17 Malaysia đã thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana đến 13-0. Lượt trận tiếp theo vào ngày 24-11, U17 Việt Nam sẽ gặp Quần đảo Bắc Mariana vào lúc 19g.

Tin liên quan
CAO TƯỜNG

Từ khóa

U17 Việt Nam Sỹ Bách Đại nhân U17 Malaysia Quần đảo Bắc Mariana Minh Thủy Nguyễn Lực Phút 25 Lấn lướt Phút 64

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn