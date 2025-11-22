U17 Việt Nam thắng áp đảo U17 Singapore

Vòng loại bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 đã khởi tranh vào ngày 22-11, bảng đấu này do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức. Ở trận ra quân, đội chủ nhà đã giành chiến thắng cách biệt 6-0 trước các cầu thủ Singapore.

Niềm vui của các cầu thủ U17 Việt Nam khi dễ dàng giành 3 điểm ở trận ra quân. Ảnh: SN

Thi đấu lấn lướt ngay từ đầu trận, U17 Việt Nam đã sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 4. Từ tình huống đột phá vào vòng 16m50 của Đại Nhân, hậu vệ đội khách đã phải phạm lỗi với chân sút này và trọng tài lập tức thổi phạt 11m. Cũng chính Đại Nhân thực hiện thành công quả đá phạt sau đó để đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.

Bàn thắng sớm đã giúp U17 Việt Nam thoải mái tinh thần và thi đấu tự tin hơn. Phút 25, cách biệt được nhân đôi từ pha lập công của Sỹ Bách. Cú sút đầu tiên của của chân sút này bị thủ môn Rezal cản phá, anh nhanh chóng băng vào đá bồi ghi bàn cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp đầu khép lại, Minh Thủy kịp ghi bàn thắng để tạo khoảng cách 3 bàn cho U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam thi đấu lấn lướt trong hầu hết thời gian của trận đấu

Quyết ghi thêm bàn thắng để chiếm ưu thế ở hiệu số, U17 Việt Nam tiếp tục thi đấu lấn lướt ở hiệp đấu còn lại dù HLV Roland lần lượt rút một số trụ cột để dưỡng sức cho trận kế tiếp. Phút 64, Nguyễn Lực ghi bàn nâng tỷ số 4-0 trước khi Mạnh Quân lập cú đúp để khép lại trận đấu với chiến thắng 6-0 cho U17 Việt Nam.

Dù thắng cách biệt nhưng U17 Việt Nam tạm đứng nhì bảng A sau lượt trận đầu tiên bởi ở trận đấu sớm, U17 Malaysia đã thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana đến 13-0. Lượt trận tiếp theo vào ngày 24-11, U17 Việt Nam sẽ gặp Quần đảo Bắc Mariana vào lúc 19g.

CAO TƯỜNG