U17 Việt Nam khởi động mục tiêu săn vé dự giải châu Á 2026

Vòng loại giải U17 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 22-11. Bảng C do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức với sự tham dự của các đội tuyển U17 Việt Nam, Malaysia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc) và Quần đảo Bắc Mariana.

Tham dự vòng loại có 38 đội được chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). 7 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK. Ngoài ra, 9 đội được đặc cách vào thẳng gồm chủ nhà Qatar (nước chủ nhà FIFA U17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U17 châu Á 2025: Uzbekistan, Saudi Arabia, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia. Các trận Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22-11 đến 30-11-2025, VCK được tổ chức tại Saudi Arabia vào tháng 5-2026. Tám đội dẫn đầu VCK sẽ đại diện châu Á tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Phát biểu tại họp báo vào chiều 21-11, HLV trưởng U17 Việt Nam Cristiano Roland cho biết đội đã có quá trình chuẩn bị tích cực, trong đó chuyến tập huấn tại Nhật Bản mang lại nhiều trải nghiệm quý báu cho các cầu thủ trẻ. Ông cho biết toàn đội đang có tinh thần tốt, tập trung tối đa cho trận mở màn, đồng thời đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để góp mặt tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

HLV Roland và HLV Ashraf Ariffin (bên trái) tại buổi họp báo.

HLV Cristiano cũng đánh giá cao lực lượng hiện tại, với nhiều cầu thủ từng tham dự VCK U17 châu Á năm ngoái và đang rất khao khát trở lại đấu trường này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mật độ 5 trận trong 10 ngày sẽ là thách thức lớn, đòi hỏi công tác hồi phục và xoay tua lực lượng phải được triển khai hiệu quả.

Đối thủ của các cầu thủ Việt Nam ở trận ra quân là U17 Singapore, HLV HLV Ashraf Ariffin cho biết đội hình đã sẵn sàng và tự tin bước vào giải đấu với tinh thần quyết tâm cao. Ông bày tỏ sự tôn trọng dành cho chủ nhà Việt Nam nhưng khẳng định Singapore sẽ chiến đấu sòng phẳng và hướng đến kết quả tốt nhất.

CAO TƯỜNG