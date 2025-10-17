U17 nữ Việt Nam giành vé tham dự VCK châu Á 2026

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam trở thành đội tuyển thứ năm của bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu lục trong năm nay sau chiến thắng trước đội U17 nữ Hong Kong (TQ) vào chiều 17-10 trên sân Bình Dương.

U17 nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng sau 2 trận thắng trước U17 Guam và U17 Hong Kong (TQ).

Trong trận đấu quyết định gặp U17 nữ Hong Kong (TQ) chiều 17-10, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để giành chiến thắng 1-0, qua đó khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng và chính thức đoạt vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026.

Ở vào thế phải thắng để tự định đoạt cơ hội đi tiếp, thầy trò HLV Okiyama Masahiko nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Tuy nhiên, U17 nữ Hong Kong (TQ) cho thấy họ là đối thủ có tổ chức và thể lực tốt hơn so với Guam – đối thủ trước đó của Việt Nam. Trong 10 phút đầu tiên, hàng thủ áo đỏ đã phải làm việc vất vả khi thủ môn Cẩm My hai lần xuất sắc cứu thua sau các pha dứt điểm nguy hiểm của đội khách.

Sau quãng thời gian đầu bị ép sân, U17 nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận, kiểm soát tốt khu vực giữa sân và tổ chức nhiều pha tấn công sắc bén. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra trong hiệp 1: phút 30, Hồng Thái đánh đầu hiểm hóc buộc thủ môn Yau Hazel phải bay người cứu thua; Phương Thảo, Phương Nghi, Minh Ánh và Thảo Nguyên đều có những tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa thể cụ thể hóa bằng bàn thắng.

Sang hiệp 2, HLV Okiyama Masahiko tung thêm những sự thay đổi nhân sự để tăng cường sức tấn công. Sức ép liên tục được tạo ra trên phần sân của U17 nữ Hong Kong, và đến phút 67, nỗ lực ấy đã được đền đáp: Hải Yến bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chéo góc chuẩn xác, mở tỷ số cho U17 nữ Việt Nam.

Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam chia vui cùng toàn đội sau trận đấu

Dẫn bàn, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận chủ động, tạo thêm nhiều cơ hội nhưng không thể gia tăng cách biệt. Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0, hoàn tất vòng loại với 2 trận toàn thắng, ghi tên mình vào Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 với ngôi đầu bảng D.

Thành tích này giúp đội tuyển U17 nữ Việt Nam trở thành đội tuyển thứ năm của bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu lục tính đến thời điểm này trong năm nay, sau đội tuyển U20 nữ, đội tuyển nữ, đội tuyển futsal và đội tuyển U23 quốc gia, qua đó khẳng định bước tiến mạnh mẽ và sự phát triển đồng bộ của các đội tuyển trẻ quốc gia.

ĐOÀN NHẬT