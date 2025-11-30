Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng lớn cho đội U17 Việt Nam

Ngay sau trận thắng ấn tượng với tỷ số 4-0 trước đội U17 Malaysia vào tối 30-11, thay mặt Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF), Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng tập thể đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc giành vé vào Vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đồng thời, VFF quyết định thưởng “nóng” cho toàn đội số tiền 600 triệu đồng.

Thầy trò HLV Roland tri ân khán giả trên sân sau trận đấu.

Đội U17 Việt Nam giành vị trí nhất bảng C với 4 trận toàn thắng. Đội tuyển đã giữ sạch lưới cả vòng loại và ghi tổng cộng 30 bàn thắng, thành tích này phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian vừa qua, cụ thể ngay sau vòng chung kết U17 châu Á 2025, VFF đã tiếp tục tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo lứa VĐV trẻ, hướng tới các giải đấu trong tương lai.

Với thành tích này, VFF thưởng động viên toàn đội 600 triệu đồng. Trận đấu gặp U17 Malaysia được coi là "chung kết" bảng C bởi hai đội cùng có 12 điểm trước trận, nhưng U17 Việt Nam chỉ cần một trận hòa để đi tiếp nhờ vào lợi thế hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, đội đã làm được nhiều hơn khi giành chiến thắng 4-0.

U17 Việt Nam thể hiện sự trên chân trước U17 Malaysia.

Tại giải đấu này, U17 Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ về lối chơi phối hợp đẹp mắt và sự xuất hiện của nhiều cầu thủ triển vọng. Thành công của U17 Việt Nam lần này chính là món quà ý nghĩa nhất gửi tới những người hâm mộ đã luôn kiên trì ủng hộ, và là nền tảng vững chắc cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, hướng tới World Cup 2034.

Cùng với U17 nam Quốc gia, trước đó có các đội tuyển nữ Quốc gia, U23 Quốc gia, Futsal nam Quốc gia, U20 nữ Quốc gia, U17 nữ quốc gia giành quyền vào VCK châu Á 2026.

ĐOÀN NHẬT