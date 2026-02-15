CLB Công an Hà Nội đối diện nguy cơ bị xử thua Tampines Rovers 0-3

Dù đã thắng cách biệt 4-0 trước đại diện đến từ Singapore Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026 mới đây trên sân Hàng Đẫy, nhưng thầy trò HLV Polking có thể bị xử thua 0-3 do vi phạm trong việc xử dụng cầu thủ.

CLB CAHN thắng cách biệt 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi. Ảnh: CAHNFC

Truyền thông Singapore đưa tin khả năng Tampines Rovers được xử thắng là rất cao từ sơ suất của HLV Polking. Cụ thể, theo trang ESPN phiên bản Singapore, CLB Tampines Rovers có thể được hưởng lợi từ sai sót của CLB CAHN. Theo dữ liệu trận đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), hai cầu thủ của CAHN là Stefan Mauk và Rogerio Alves đã nhận thẻ vàng thứ ba của cá nhân họ tại trận cuối vòng bảng trong trận thua Tai Po (Hong Kong (TQ) 0-1. Do đó, họ phải nghỉ thi đấu trận gặp Tampines Rovers. Nhưng, HLV Mano Polking vẫn giữ cả hai vào danh sách thi đấu từ đội hình xuất phát.

Theo điều lệ giải, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ vàng ở ba trận khác nhau sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp của giải. Trường hợp của Mauk và Alves là trận lượt đi vòng 1/8 vừa qua. Nhiều khả năng là có sự nhầm lẫn từ HLV người Đức của CLB Công an Hà Nội là ông đinh ninh các thẻ vàng được xóa sau khi kết thúc vòng bảng.

Nhưng sơ suất của HLV Polking đang khiến CAHN nhiều khả năng bị xử thua 0-3. Ảnh: CAHN FC

Hiện tại, AFC đã nắm sự việc và sẽ có quyết định vào đầu tuần tới, trước trận lượt về giữa hai đội trên sân Jalan Besar (Singapore) vào ngày 18-2. Đây không phải lần đầu tiên có CLB vi phạm điều lệ giải với nội dung trên. Mùa bóng trước, CLB nhà nghề Nhật Bản là Sanfrecce Hiroshima dù thắng Lion City (cũng của Singapore) 6-1, nhưng sau đó bị xử thua 0-3 cũng vì sử dụng cầu thủ vi phạm điều lệ.

Theo kế hoạch, ngày 16-2, CLB Công an Hà Nội sẽ di chuyển sang Singapore để chuẩn bị trận lượt về với tinh thần thấp thỏm. Nếu bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi thì họ buộc phải thắng cách biệt 4 bàn ở trận lượt về trong bối cảnh thiếu hụt ngoại binh.

QUỐC CƯỜNG