CLB Ninh Bình thắng 12-1 trước CLB Thanh Niên TPHCM

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, CLB Ninh Bình đã có hai trận giao hữu với cùng CLB Thanh Niên TPHCM vào các ngày 13 và 14-2. Hoàng Đức các các đồng đội đã giành chiến thắng với tổng tỷ số kỷ lục là 18-2.

Ninh Bình đột ngột sa sút ở hai trận gần đây tại V-League 2025-2026.
Ở trận đấu vào ngày 13-2, Ninh Bình đã thắng 6-1 với hai cú đúp của Geovane và Friday, các bàn còn lại do công Văn Thuận, Gustavo. Sang trận lượt về vào chiều 14-1, Ninh Bình thắng đậm đến 12-1. Trong số 12 bàn thắng của đội chủ nhà, Phạm Gia Hưng tỏa sáng với 5 bàn. Sau trận đấu này, Ninh Bình tiếp tục tập luyện đến ngày 16-2 (29 Tết) mới nghỉ ngơi.

CLB Thanh Niên TPHCM hiện đang thi đấu tại giải hạng Nhất với lực lượng chủ yếu là cầu thủ trẻ được HA.GL cho mượn. Đội đang đứng cuối bảng xếp hạng giải hạng Nhất 2025-2026 và ngày càng xa hy vọng đua trụ hạng mùa này.

Với CLB Ninh Bình, phong độ đột ngột khựng lại khi để thua hai trận gần đây, đáng chú ý là thua HA.GL ngay trên sân nhà đã làm cho họ lỡ bước trong việc quay trở lại ngôi đầu bảng. Cũng sau trận thua trên, Ninh Bình đã tăng cường khu kỹ thuật khi xuất hiện cựu HLV CLB Thanh Niên TPHCM là Trần Duy Quang trong vai trò trợ lý.

Vòng 14 V-League 2025-2026 vào ngày 1-3, Ninh Bình sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Thiên Trường trước đội đương kim vô địch Nam Định. Đó cũng là trận khai Xuân mà họ cần 1 chiến thắng để giữ “lửa” trong cuộc đua vô địch mùa này.

