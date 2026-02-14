U23 Việt Nam không tham dự giải đấu ở Trung Quốc

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã xác nhận danh sách các đội tham dự giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế 2026 (China Team CFA Cup 2026), qua đó đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không tham dự.

U23 Việt Nam sẽ không tham dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc vào tháng 3.

Giải đấu nhằm để các đội chuẩn bị tham dự Asiad 2026. Năm ngoái, CFA đã tổ chức giải này 2 lần vào tháng 3 và tháng 11. Giải năm nay diễn ra từ ngày 25 đến 31-3-2026 với sự tham dự của các đội U23 Trung Quốc và ba đội khách mời là U23 Thái Lan, U23 Iran và U23 CHDCND Triều Tiên.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc từ đưa tin U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu này cùng các đội U23 Uzbekistan, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc. Năm ngoái, U23 Việt Nam đã tham dự đủ 2 giải và tạo đà tốt cho SEA Games 33 cũng như VCK U23 châu Á 2026. Nhưng nếu tham dự giải lần này, khả năng chỉ cử đội U21 nhằm chuẩn bị cho Asiad 2026 bởi hầu hết đội hình vừa tham dự giải châu Á vừa qua đã lố tuổi để hướng đến SEA Games 34 hay VCK U23 châu Á 2028 nên VFF lên kế hoạch ưu tiên cho lứa U21 để nâng cao kinh nghiệm.

Như vậy, với việc không tham dự CFA Cup năm nay, U23 Việt Nam vẫn tập trung song song cùng đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days vào tháng 3, đợt tập trung mà đội tuyển Việt Nam là tâm điểm khi chuẩn bị tiếp đón đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Cũng trong thời điểm này, Hoàng Đức cùng các đồng đội sẽ có trận giao hữu cùng đội tuyển Bangladesh ít ngày trước cuộc so tài cùng Malaysia.

CAO TƯỜNG