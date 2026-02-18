'Thợ săn' bàn Alan Sebastiao tiếp tục vô đối tại V-League 2025-2026

Giai đoạn 1 V-League 2025-2026 khép lại với thành tích ấn tượng của CLB Công an Hà Nội qua vị trí dẫn đầu bảng, dù còn thi đấu ít hơn các đội theo sau 1 trận. Cùng với đó ở cuộc đua Vua phá lưới, tay săn bàn số 1 của họ là Alan Sebastiao đang tạo khoảng cách với các chân sút theo sau lên 4 bàn để tiếp tục thẳng tiến ở ngôi đầu.

Alan Sebastiao đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 11 bàn. Ảnh: CAHN FC

Sau 12 trận, Alan Sebastiao đang có 11 bàn thắng để tạm dẫn đầu danh sách “dội bom”. Alan Sebastiao từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới mùa bóng trước, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc năm 2025 ở Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam. Alan tiếp tục thể hiện phong độ mạnh mẽ ở giai đoạn tăng tốc của CLB Công an Hà Nội trước kỳ nghỉ Tết, trong đó có cú hattrick vào lưới Ninh Bình trong trận thắng 3-2. Trận thắng mang tính quyết định giúp đội bóng này vô địch giai đoạn 1 V-League 2025-2026.

Phong độ ổn định của Alan Sebastiao sẽ tiếp tục hứa hẹn nhiều khó khăn chờ đón các hàng phòng ngự ở giai đoạn 2, anh cũng hướng đến mục tiêu lần thứ hai giành danh hiệu Vua phá lưới V-League như đồng hương Xuân Son đã thực hiện gần đây. Điều thuận lợi cho Alan Sebastiao còn ở những vệ tinh xung quanh anh đều thuộc loại “nanh vuốt” như Quang Hải, Đình Bắc, Quang Vinh, Artur.

Với phong độ hiện tại cùng chất lượng đội hình mạnh như ở CAHN, Alan hướng đến mục tiêu lần thứ 2 liên tiếp giành giải Vua phá lưới V-League.

Hiện tại, theo sau Alan Sebastiao là Vinicius (Viettel), Friday (Ninh Bình) – 7 bàn; Tagueu (Hải Phòng), Artur (Công an Hà Nội) – 6 bàn; Hoàng Đức, Gustavo (Ninh Bình), Daniel (Hà Nội FC) – 5 bàn… Đáng chú ý là trong top 20 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng chỉ có 1 tay săn bàn trong nước là Hoàng Đức. Cựu Quả bóng vàng Tiến Linh đứng vị trí 21 với 3 bàn. Ngoài ra trong top 20 trên có 2 cầu thủ nhập tịch là Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC) 4 bàn và Hoàng Vũ Samson (PVF) 3 bàn.

Nhiều tay săn bàn trong nước vốn được kỳ vọng như Tuấn Hải, Quang Hải, Đức Chiến, Văn Khang, Lâm Ti Phông… đều đã có bàn thắng ở mùa này, nhưng để chen chân vào top đầu hẳn là điều rất khó.

QUỐC CƯỜNG