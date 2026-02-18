U23 Việt Nam và bản lĩnh thế hệ mới

Cuộc chinh phục đỉnh cao bóng đá châu Á của đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ đại diện cho sức trẻ, mà còn là biểu tượng của một thế hệ đã biết cách chiến thắng bằng lý trí và bản lĩnh. Đó là hình ảnh thu nhỏ của một Việt Nam đang vươn mình trong kỷ nguyên mới: Không còn thỏa mãn với những kỳ tích mang tính hiện tượng, mà hướng đến vị thế bền vững bằng trí tuệ và bản lĩnh hội nhập.

Đội tuyển U23 Việt Nam liên tiếp tạo dấu ấn ở SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: TED TRẦN

Dệt ước mơ bằng ý chí

Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang là hai gương mặt tiêu biểu cho sự trưởng thành có kiểm soát của bóng đá trẻ Việt Nam. Hai năm trước, Đình Bắc mới lần đầu dự giải bóng đá U23 châu Á, còn với Văn Khang, đã là lần thứ ba. Cả hai đều là tuyển thủ quốc gia khi mới 18 tuổi, thậm chí ghi bàn khi chưa bước sang tuổi 20. Nhưng con đường để họ trở thành những trụ cột của U23 Việt Nam hôm nay lại hoàn toàn khác nhau. Với Đình Bắc, sự nghiệp khởi đầu bằng ánh hào quang rực rỡ, từng được xem là “trò cưng” của HLV Philippe Troussier. Chưa đầy 18 tuổi đã có pha ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản. Sự tỏa sáng quá sớm khiến anh suýt đánh mất mình trong những phút bốc đồng của một tài năng tuổi teen. Điều kỳ diệu của chàng trai xứ Nghệ là việc anh tìm lại sự chín chắn cả trong lối chơi lẫn tính cách ở độ tuổi rất trẻ. Đó là một cú “đảo chân” ngoạn mục, rất đáng nể với một cầu thủ chỉ mới qua tuổi 20. SEA Games 33 đánh dấu bước ngoặt: Đình Bắc chơi chững chạc, tốc độ, đồng đội và di chuyển như một cầu thủ châu Âu... giúp anh giành 2 danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025. Tại giải bóng đá U23 châu Á 2026, Đình Bắc là thủ lĩnh trong lối chơi mà HLV Kim Sang-sik xây dựng. Những siêu phẩm vào lưới U23 Saudi Arabia, U23 UAE, các pha tăng tốc, ngoặt bóng xé tan hàng phòng ngự đối phương trước khi kiến tạo cho đồng đội lập công… đã biến Đình Bắc thành phiên bản “điềm đạm - chính xác - hiệu quả”, thay thế cho hình ảnh cảm tính năm nào.

Khuất Văn Khang ngược lại. Năm 2022, anh đã là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Nhưng rồi gần như “đứng yên” suốt từ đó. Đây đã là kỳ U23 châu Á lần thứ ba của tiền vệ đang chơi cho CLB Thể Công Viettel, nhưng chưa bao giờ có vị trí chắc chắn ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Đã có lúc người ta nghĩ đến một kịch bản xấu cho sự nghiệp của một tài năng “sớm nở, tối tàn”. Nhưng vượt qua những hoài nghi, bằng sự kiên trì vô cùng, Khuất Văn Khang âm thầm hoàn thành nhiệm vụ từ thời HLV Park Hang-seo, đến Troussier và bây giờ là Kim Sang-sik. Không bùng nổ, không tạo ra ấn tượng nhất thời, nhưng Khuất Văn Khang là cầu thủ đầu tiên mà mọi HLV đều muốn gửi gắm niềm tin bởi sự tận tụy và tinh thần không bỏ cuộc. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã bình luận: “Cầu thủ đáng gờm nhất của U23 Việt Nam không phải là người ghi bàn, mà là người kiểm soát nhịp trận”. Văn Khang chính là “nhịp tim” đó. Anh giữ cho đội bóng vận hành ổn định, như thể trong đầu đã có sẵn bản đồ của trận đấu. Và hơn cả, anh chơi bằng sự thấu hiểu - thứ phẩm chất chỉ có được khi đã đủ trải nghiệm và khiêm nhường để lắng nghe bóng đá.

Nguyễn Đình Bắc chính là tương lai của bóng đá Việt Nam, bởi cậu ta biết cách trưởng thành từ thất bại. HLV Alexandre Polking (CLB Công an Hà Nội)

Tỏa sáng tinh thần Việt Nam

Sự trưởng thành của những cá nhân như Đình Bắc hay Văn Khang chính là quả ngọt của một quá trình đầu tư có định hướng. Điều đó cho thấy khi niềm tin được đặt đúng chỗ và những tài năng trẻ được trui rèn trong một môi trường đề cao tính kỷ luật, họ sẽ tỏa sáng theo cách ấn tượng nhất.

Nguyễn Đình Bắc, tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam

Nếu thế hệ U23 Quang Hải, Công Phượng, Văn Thanh, Tiến Dũng… tạo ra kỳ tích á quân tại Thường Châu năm 2018 bằng khát vọng cháy bỏng và tinh thần lãng mạn để truyền cảm hứng cho bóng đá Việt Nam bắt đầu viết giấc mơ World Cup, thì thế hệ U23 với Đình Bắc, Văn Khang, Trung Kiên, Lê Phát… đã trưởng thành trong môi trường bóng đá có cấu trúc, định hướng bởi khoa học huấn luyện và triết lý chiến thuật rõ ràng.

Tập thể đó, may mắn được làm việc với HLV Kim Sang-sik. “Người Hàn Quốc trầm lặng” ấy không xây dựng một đội bóng cảm xúc. Ông kiến tạo một hệ thống vận hành có kỷ luật: pressing tầm trung, ổn định cự ly giữa các tuyến và quan trọng là cách chuyển trạng thái giữa tấn công sang phòng ngự luôn uyển chuyển, linh hoạt. Theo thống kê của AFC, U23 Việt Nam là 1 trong 3 đội có tổ chức chiến thuật ổn định nhất giải, với cự ly đội hình chênh lệch trung bình chỉ 4m trong 90 phút thi đấu, một chỉ số mà các thế hệ trước chưa từng đạt được.

Khác biệt lớn nhất nằm ở tâm lý. Thế hệ cầu thủ này không còn sợ thất bại, không e dè đối thủ Tây Á và đặc biệt không hoang mang trong những thời khắc quyết định. Họ học được cách chiến thắng bằng sự kiên định, bằng tầm nhìn của một người đi chinh phục, biết cách nhẫn nại cho kết quả cuối cùng. U23 Việt Nam hôm nay không chỉ chơi thành công trong một giải đấu. Họ đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: bóng đá Việt Nam đã bước sang một giai đoạn trưởng thành mới, bản lĩnh hơn, tỉnh táo hơn và sẵn sàng hội nhập.

Báo The Guardian (Anh): “U23 Việt Nam hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng châu Âu trong hình hài Đông Nam Á. Họ chơi bóng với một sự thấu đáo về không gian mà trước đây chúng ta chỉ thấy ở những nền bóng đá hàng đầu khu vực như Nhật Bản hay Hàn Quốc”.

CHU NGỌC