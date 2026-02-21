Quả bóng bạc Đình Bắc mang niềm vui đầu Xuân đến bà con tại quê nhà

Quả bóng bạc Nguyễn Đình Bắc ủng hộ 60 triệu đồng cho bà con nghèo tại quê nhà Yên Trung. ẢNH: HỒ HẢI HOÀNG

Hôm mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 (tức ngày 20-2), tại xã Yên Trung, tuyển thủ Đình Bắc đã xỏ giày ra sân trong màu áo đội bóng xã nhà, tham dự trận cầu thiện nguyện nhằm gây quỹ hỗ trợ người nghèo. Sự xuất hiện của tuyển thủ U23 Việt Nam lập tức tạo nên sức hút lớn, thu hút đông đảo người hâm mộ đến sân theo dõi, xin chữ ký và chụp hình lưu niệm.

Mỗi pha chạm bóng của Đình Bắc đều nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người dân quê nhà, biến trận đấu thiện nguyện đầu Xuân thành ngày hội bóng đá thực sự. Không phụ sự kỳ vọng, đương kim Quả bóng bạc Việt Nam 2025 tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng, góp công lớn giúp đội xã Yên Trung lội ngược dòng đánh bại một đội bóng khác tại địa phương với tỷ số 5-4.

Nhưng ý nghĩa nhân văn hơn khi trận đấu đã quyên góp được 123 triệu đồng để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn tại địa phương. Riêng cá nhân Đình Bắc đóng góp 60 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được dùng để trao tận tay những hoàn cảnh kém may mắn ở quê hương của Đình Bắc.

Đình Bắc tỏa sáng ở trận đấu thiện nguyện

Đây không phải lần đầu Đình Bắc thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Chỉ trong hơn một tháng qua, tiền đạo sinh năm 2004 đã ủng hộ 3 áo đấu, một bức tranh để đấu giá gây quỹ và đóng góp trực tiếp hơn 200 triệu đồng. Những con số biết nói ấy cho thấy sự trưởng thành không chỉ trong chuyên môn mà cả ý thức sẻ chia với xã hội của Đình Bắc.

Tên tuổi Đình Bắc trở nên nổi hơn sau liên tiếp chiến tích cùng U23 Việt Nam khi đoạt huy chương vàng SEA Games 33 và đứng hạng ba tại U23 châu Á 2026. Nhưng giữa vòng vây người hâm mộ khi mỗi lần trở về quê, Đình Bắc vẫn luôn giữ sự thân thiện và gần gũi.

Đình Bắc cùng đồng đội tại CAHN được HLV Mano Polking cho “xả trại” hai ngày để trở về nghỉ Tết bên gia đình. Đến ngày 24-2, tức mùng 8 Tết, CAHN sẽ thi đấu trận đấu bù vòng 10 V-League 2025-2026 gặp đội chủ nhà Thanh Hóa.

