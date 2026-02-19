Cầu thủ Thái Lan chạy trốn khán giả quá khích sau trận đấu tại Indonesia

AFC Champions League Two 2025-2026 tiếp tục “nóng” khi vừa bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Sau khi CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi gặp Tampines Rovers kèm số tiền phạt do sử dụng cầu thủ không hợp lệ, thêm một đội bóng khác đối diện với khả năng bị phạt nặng khi để khán giả tràn xuống sân sau loạt trận vào tối 18-2.

Cầu thủ CLB Ratchaburi (áo cam) và trọng tài nhanh chóng chạy vào khu vực an toàn khi rất đông cổ động viên đội chủ nhà tràn xuống sân sau trận đấu. Ảnh; AFC

Cụ thể ở cuộc so tài giữa Persib Bandung (Indonesia) và Ratchaburi (Thái Lan) trong khuôn khổ trận lượt về AFC Champions League Two 2025-2026 tại Indonesia, hàng trăm cổ động viên đội chủ nhà đã leo rào tràn xuống sân tìm cách tiếp cận trọng tài và cầu thủ đội bóng đến từ Thái Lan, tạo nên hình ảnh hỗn loạn sau trận đấu.

Ở trận lượt đi tại Thái Lan, Ratchaburi đã thắng cách biệt 3-0. Cổ động viên CLB Persib Bandung vẫn hy vọng các cầu thủ đội nhà sẽ làm nên kỳ tích bằng trận thắng ngược dòng ở lượt về nên có rất đông khán giả đến sân cổ vũ các cầu thủ Persib Bandung vào tối 18-2.

Nhiều băng-rôn được căng ra trên khắp các khán đài để động viên các cầu thủ chủ nhà trên sân Gelora Bandung Lautan Api. Ấn tượng nhất là băng-rôn với dòng chữ “Nothing Impossible" (Không gì là không thể) được giăng rất to giữa sân vận động. Các cầu thủ chủ nhà đã thi đấu rất cố gắng ở trận lượt về nhưng chỉ ghi được 1 bàn bởi pha lập công của Andrew Jung. Thua chung cuộc 1-3, Persib bị loại ở vòng 1/8.

Sau trận đấu, hàng trăm cổ động viên đội chủ nhà bất ngờ leo rào tràn xuống sân, họ lao nhanh đến khu vực cầu thủ đội khách và trọng tài. Nhận ra sự việc có thể nguy hiểm cho mình, các cầu thủ Ratchaburi và cả trọng tài dã chạy nhanh vào khu vực đường hầm dể tránh tình huống xấu.

Song song với việc bảo đảm an ninh cho trọng tài, cầu thủ và cổ động viên đội khách, lực lượng an ninh và Ban huấn luyện đội chủ nhà đã đến ngăn cản và thuyết phục những người quá khích trở về lại khán đài của mình. Với việc để xảy ra tình trạng mất an ninh sau trận như trên, Persib sẽ đối diện với mức phạt nặng từ AFC.

QUỐC CƯỜNG