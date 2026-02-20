Nam Định cùng những thử thách ở trận đấu khai Xuân

Sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngày, các sân cỏ trong nước sẽ sôi động trở lại với 2 trận đấu bù của vòng 10 V-League 2025-2026. Trong đó, đáng chú ý là cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Nam Định, trận đấu mà các cầu thủ đội khách đang có nhiều áp lực.

Dù hàng công đã có sự trở lại của Xuân Son, nhưng Nam Định vẫn chưa cho thấy tín hiệu khả quan trên bảng xếp hạng. Ảnh: QUANG DƯƠNG

CLB Nam Định hiện đang trượt dài trên bảng xếp hạng với chuỗi trận từ hòa đến thua. Họ hiện đang ở khu vực cuối bảng với 12 điểm bằng với Becamex TPHCM và Thanh Hóa. Điều đáng chú ý là lực lượng của Nam Định hiện tại khá ổn, kể cả sự trở lại của Xuân Son trên hàng công nhưng vẫn chưa thể “giải hạn”.

Thực sự thì với lực lượng hiện có, Nam Định khó để rơi vào nhóm đội chạy đua trụ hạng vào thời điểm quyết định ở cuối mùa. Nhưng việc cứ ở lâu tại nhóm “đèn đỏ” thì quả là lắm áp lực cho đoàn quân của HLV Mauro. Liệu chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy vào tối 24-2 sẽ là trận đấu mang tính bước ngoặt để giúp đội bóng thành Nam trở lại? Đội khách càng phải cố kiếm điểm bởi trận đấu ở vòng 14 sẽ gặp 1 ca khó khác là CLB Ninh Bình.

Viettel vừa để thua SLNA ngay trên sân nhà với tỷ số choáng ngợp: 1-4

Các cầu thủ Viettel cũng đang có chuỗi trận thiếu ổn định không kém khi chỉ giành 4 điểm trong 3 trận gần đây, hòa PVF 2-2, thua Hải Phòng 1-2 và bất ngờ nhất là thua 1-4 trước SLNA ngay trên sân nhà trước kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Trận thua đã làm cho đoàn quân của HLV Popov bị hai đội đầu bảng là CAHN và Ninh Bình nới rộng khoảng cách về điểm số cũng như nhóm đông phía sau áp sát vị trí thứ 3 mà họ đang tạm nắm giữ.

Viettel càng phải thắng trận đấu bù vòng 10 trước Nam Định để tạo sự thoải mái về tâm lý trước vòng 14, vòng đấu mà họ sẽ gặp Hà Nội FC hiện đang xếp ngay phía sau và luôn sẵn sàng để trở lại top 3. Thực lực của Viettel để chen chân vào giữa hai đội Ninh Bình và CAHN là điều không dễ, họ cố gắng giữ hạng trong top 3 thì vừa sức hơn.

Tương quan lực lượng đôi bên, Viettel khó để giành trọn 3 điểm trước dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm và đang "khát" điểm từ Nam Định. Một kết quả hòa là điều dễ xảy ra.

Dự đoán: 1-1

CAO TƯỜNG