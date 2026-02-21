CLB Thanh Hóa chờ kỳ tích đầu Xuân

Cuộc so tài giữa Thanh Hóa và Công an Hà Nội (CAHN) ở trận đấu bù vòng 10 vào ngày 24-2 được xem như giữa “đỉnh” và “đáy” khi đôi bên đang tạm đứng ở hai đầu trên bảng xếp hạng. Đang ở khu vực nguy hiểm, nhưng Thanh Hóa có nhiều điều để tự tin sẽ làm chuyện bất ngờ.

Thanh Hóa liệu sẽ nối dài niềm vui sau cuộc tiếp đón Công an Hà Nội?

Trước kỳ nghỉ Tết, giữa thời điểm gặp khó khăn về lực lượng và tài chính, Thanh Hóa đã xuất sắc vượt lên chính mình khi hòa Nam Định trên sân nhà trước khi hạ CLB Công an TPHCM ngay trên sân Thống Nhất. Với 4 điểm quý giá ấy, đội bóng xứ Thanh đã bắt kịp điểm số với Nam Định, Becamex TPHCM trên bảng xếp hạng và tạo khoảng cách an toàn với đội xếp cuối bảng.

Lực lượng của Thanh Hóa rõ ràng là mong manh, không có chiều sâu hay những nhân tố nổi bật và cứ nhập cuộc như là trận chung kết xuyên suốt từ đầu mùa. Nhưng cũng chính tinh thần thi đấu ấy đã trở thành vũ khí sắc lẹm của HLV Mai Xuân Hợp khi ra sân tranh tài. Cuộc tiếp đón CAHN vào tối 24-2 cũng sẽ không là ngoại lệ.

Ở bên kia sân, CAHN từ đội bóng đặt nhiều tham vọng ở mùa bóng năm nay, nhưng đoàn quân gồm nhiều ngôi sao, được đầu tư mạnh mẽ này đã “rụng” dần, từ Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và mới đây là AFC Champions League Two. Lực lượng mạnh và lắm kỳ vọng, nhưng đội bóng này chỉ còn 1 mục tiêu để phấn đấu là V-League 2025-2026 đủ để tạo sự thất vọng nơi người hâm mộ đội bóng này.

Sebastiao đang thể hiện phong độ ghi bàn mạnh mẽ trên hàng công của CLB CAHN.

May cho đoàn quân của HLV Polking là trước kỳ nghỉ Tết, họ đã kịp vươn lên ngôi số 1 khi đối thủ chính là Ninh Bình bất ngờ để thua HA.GL ngay trên sân nhà. Đang hơn Ninh Bình về điểm số và thi đấu ít trận hơn, điều đó sẽ giúp CAHN tăng thêm sức mạnh trong chuyến làm khách tại Thanh Hóa lần này.

Tương quan lực lượng đôi bên, rõ ràng Thanh Hóa không có điểm vượt trội từ nội lẫn ngoại binh. Điều mà đội chủ nhà đang có là tinh thần thi đấu, hoàn toàn thoải mái cùng sự trợ lực từ “cầu thủ thứ 12” trên các khán đài. Chỉ có thế, liệu đủ để giúp Thanh Hóa khép lại trận đấu bù vòng 10 với kết quả khả quan? E là không dễ dàng.

Bởi CAHN có nhiều lý do để dốc sức cho trận đấu này. Không chỉ là cơ hội để nới rộng khoảng cách an toàn về điểm số mà còn là dịp để BHL đội bóng này lấy lại niềm tin từ các cổ động viên sau sự cố bị xử thua dẫn đến bị loại ở AFC Champions League Two. Ba điểm sẽ khó thoát khỏi tay đội khách khi có hàng công mạnh mẽ, nhất là tay săn bàn Alan Sebastiao.

Dự đoán: 1-2

QUỐC CƯỜNG