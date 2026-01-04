Sớm xác định 5 đội vào VCK U19 quốc gia 2025-2026

Sau loạt trận của vòng áp chót diễn ra vào ngày 3-1-2026, vòng loại U19 quốc gia 2025-2026 đã sớm xác định 5 đội góp mặt ở Vòng chung kết. Sáu đội còn lại sẽ còn chờ đến lượt cuối cùng.

U19 Công an TPHCM (áo đỏ) sớm giành vé vào VCK. Ảnh: Công an TPHCM FC

Ở bảng A, TC Viettel đã bứt đi ở ngôi đầu bảng với 27 điểm an toàn sau chiến thắng 4-1 trước Ninh Bình. Hai đội theo sau cùng thắng ở vòng 9, đó là PVF thắng Trung tâm Đào Hà 10-1 để đạt 19 điểm và CAHN thắng Hoài Đức 2-1 để bám sát theo sau với 18 điểm. Nhưng cả hai chỉ còn hướng đến mục tiêu tranh nhì bảng A hoặc đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất ở 5 bảng.

Tại bảng B, cục diện cũng sớm ngã ngũ khi hai đội đầu bảng cùng thắng ở vòng 19. Đội PVF CAND thắng Luxury Hạ Long 7-0 để đạt 27 điểm, theo sau là Hà Nội (21 điểm) khi thắng 3-0 trước Phù Đổng. Sau trận thắng 2-0 trước Bê Tông 26, SLNA đạt 17 điểm để giữ ngôi đầu bảng C và an toàn 1 suất vào VCK. Cuộc cạnh tranh vị trí nhì bảng sẽ thuộc về Hà Tĩnh (15 điểm) và HA.GL (13 điểm).

Cuộc cạnh tranh ở bảng D vẫn chưa ngã ngũ khi TPHCM lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng khi chia điểm cùng Đà Nẵng với tỷ số 1-1. Trận hòa khiến hai đội có cùng 14 điểm, chia nhau hai vị trí nhì và ba. Ngôi đầu bảng đang tạm thuộc về Đắk Lắk với 15 điểm sau trận thắng 4-0 trước Quảng Ngãi. Tuy nhiên, Đắk Lắk gặp bất lợi khi đã đá thủ 8 trận nên dù đang đứng đầu bảng nhưng chưa chắc chắn lấy vé vào VCK.

Ở bảng E, Công an TPHCM (17 điểm) và Đồng Tháp (15 điểm) cầm chắc suất dự VCK khi đội đang đứng thứ ba là Tây Ninh chỉ có 10 điểm. Theo điều lệ giải, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt ở địa phương đăng cai bảng đấu, chọn 5 đội xếp thứ Nhất, 5 đội xếp thứ Nhì và 1 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất ở 5 Bảng vào VCK.

CAO TƯỜNG