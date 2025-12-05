Nhật ký SEA Games 33: “Trái tim” thông tin

Dù chưa chính thức khai mạc nhưng không khí của SEA Games 33 đang nóng dần lên sau các màn tranh tài ở môn bóng đá. Giữa guồng quay nhộn nhịp ở các địa điểm thi đấu, trung tâm báo chí (MPC) như “trái tim” thông tin của đại hội, nơi tin tức được chắt lọc, xử lý và lan tỏa. Đây còn là nơi kết nối các vận động viên, các nhà báo và hàng triệu khán giả, làm cho SEA Games 33 trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

MPC của SEA Games 33 (nằm trong trụ sở Hãng Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan tại Bangkok) chào đón những vị khách phương xa cùng nhau tụ hội. Trước khi bắt đầu chuyến hành trình gần 20 ngày tại Thái Lan, nhóm phóng viên Báo SGGP đã có dịp đến đây, làm các thủ tục khai báo theo đúng quy định để nhận tấm thẻ cứng tác nghiệp.

Sau khi đăng ký tên ở bàn lễ tân, chúng tôi còn nhận được những phần quà lưu niệm xinh xắn từ ban tổ chức như lời chào mừng từ đất nước Thái Lan hiếu khách.

Các phóng viên đến MPC để đăng ký thông tin tác nghiệp tại SEA Games 33 Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

MPC hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày trong thời gian diễn ra SEA Games 33 để có thể hỗ trợ đội ngũ truyền thông có thêm thông tin trong quá trình tác nghiệp. Khu vực của trung tâm với 30 máy tính bàn kết nối đường truyền tốc độ cao, cùng máy in để phục vụ việc sản xuất tin, bài của các phóng viên.

Sau khoảng thời gian “đóng đô” tại các địa điểm thi đấu, các phóng viên có thể về đây để tạm nghỉ ngơi, sắp xếp lại tư liệu, biên tập bài viết và quan trọng hơn là cập nhật một cách toàn diện những gì đang diễn ra trên khắp các đấu trường. Từ những kết quả thi đấu mới nhất, lịch trình các trận đấu sắp tới đến những phóng sự, hình ảnh độc quyền - tất cả đều sẵn sàng phục vụ.

Điều này giúp các phóng viên tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, cho phép họ tập trung tối đa vào việc tác nghiệp. Nếu bỏ lỡ trận đấu nào, chỉ cần ghé qua MPC, cánh phóng viên có thể nắm bắt được bức tranh toàn cảnh về thành tích của đoàn thể thao nước nhà và các quốc gia khác.

Hơn thế nữa, điều khiến chúng tôi ấn tượng sâu sắc chính là sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của đội ngũ tình nguyện viên tại đây. Dù phải làm việc với cường độ cao, dưới áp lực thời gian và sự đòi hỏi khắt khe từ báo chí quốc tế, các bạn trẻ vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn, sự ân cần và thái độ sẵn sàng giúp đỡ.

Từ việc giải đáp thắc mắc, hỗ trợ sử dụng thiết bị đến việc tặng các coupon (phiếu) ăn trưa miễn phí và “nhắc” chúng tôi đừng bỏ bữa, tất cả đều được thực hiện bằng cả trái tim.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)