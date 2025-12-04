U22 Việt Nam: Giải toả căng thẳng sau trận ra quân khó khăn

Một ngày sau chiến thắng sát nút 2-1 trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games 33, các tuyển thủ U22 Việt Nam trở lại sân tập với tâm trạng thoải mái và nhẹ nhàng hơn hẳn.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cùng thủ môn Trần Trung Kiên thoải mái ở buổi tập vào chiều 4-12. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Hiểu rằng các học trò vừa trải qua trận mở màn nhiều áp lực, HLV Kim Sang-sik chỉ đưa ra giáo án vừa phải, chủ yếu giúp toàn đội thả lỏng và hồi phục. Nhóm đá chính như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt… dành phần lớn thời gian để giãn cơ và vận động nhẹ, trong khi nhóm còn lại duy trì nhịp độ với các bài phối hợp và dứt điểm.

Nỗi lo về chấn thương của tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc cũng phần nào được giải tỏa. Anh được cho ở lại khách sạn để tập gym và trị liệu. Theo đội ngũ y tế, anh dự kiến sẽ trở lại tập luyện sau 2-3 ngày nữa.

Do nằm ở bảng đấu chỉ có 3 đội, U22 Việt Nam còn quỹ thời gian 7 ngày để chuẩn bị cho trận đấu được xem như “chung kết” của bảng gặp U22 Malaysia vào ngày 11-12. Trong quãng thời gian này, HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục hoàn thiện các mảng miếng tấn công, đặc biệt là những pha xử lý cuối cùng.

Nhóm cầu thủ đá chính ở trận đấu với U22 Lào. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Việc U22 Việt Nam duy trì được tinh thần tích cực là tín hiệu đáng mừng, dù khâu tạo cơ hội tấn công vẫn còn nhận một số ý kiến phàn nàn. Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cũng chia sẻ với truyền thông: “Trận đầu bao giờ cũng khó khăn. HLV Kim Sang-sik động viên rằng có 3 điểm là tốt rồi nên toàn đội khá thoải mái”.

Nói về tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai gây tranh cãi, Quốc Việt cho hay các phản ứng của cầu thủ đều xuất phát từ cảm nhận trên sân, bởi không có VAR nên quyết định cuối cùng thuộc về trọng tài. “May mắn là bàn thắng được công nhận”, anh nói.

Hướng tới cuộc đối đầu với U22 Malaysia, Quốc Việt thể hiện sự tự tin quen thuộc: “Tôi từng gặp Malaysia nhiều lần nên khá tự tin. Mục tiêu của U22 Việt Nam chắc chắn là 3 điểm. HLV Kim Sang-sik dặn phải tận dụng tốt cơ hội. Tiền đạo thì phải ghi bàn. Tôi hơi tiếc vì chưa ghi bàn ở trận đầu nên sẽ cố gắng nhiều hơn”.

Một số hình ảnh tập luyện của U22 Việt Nam chiều 4-12 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Trung vệ Nguyễn Nhật Minh

Trung vệ Phạm Lý Đức tươi cười ở buổi tập

Tiền đạo Quốc Việt trả lời truyền thông

HỮU THÀNH - DŨNG PHƯƠNG (từ Bangkok, Thái Lan)