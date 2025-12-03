HLV Kim Sang-sik nhận thẻ phạt để bảo vệ bàn thắng cho Đình Bắc

HLV Kim Sang-sik phản ứng quyết liệt khi trọng tài từ chối bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc ở hiệp 2, nhưng sau đó quyết định được thay đổi và giúp U22 Việt Nam thắng sát nút U22 Lào tỷ số 2-1 ở trận ra quân SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik phản ứng quyết liệt khi trọng tài từ chối bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bước ngoặt dẫn đến chiến thắng của U22 Việt Nam đến ở phút 60. Từ pha phối hợp nhanh, Nguyễn Thanh Nhàn chuyền bóng để Nguyễn Đình Bắc xoay sở khéo léo trước vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Lokphathip. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài Sanjar Shayusupov phất cờ báo Nguyễn Quốc Việt việt vị do cho rằng tiền đạo này đã che khuất tầm nhìn của thủ môn, khiến bàn thắng không được công nhận.

Quyết định này lập tức khiến HLV Kim Sang-sik phản ứng mạnh mẽ. Ông bước ra ngoài khu kỹ thuật, phản ứng gay gắt, yêu cầu trọng tài xem xét lại pha bóng, và chấp nhận nhận thẻ vàng vì bảo vệ quyền lợi của đội nhà.

Sau khi hội ý, trọng tài chính Rustam Lutfullin quyết định “bẻ cờ”, công nhận pha lập công của Đình Bắc, qua đó trở thành bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho U22 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Tôi phải phản ứng khi trợ lý trọng tài từ chối bàn thắng, vì rõ ràng Quốc Việt không việt vị. Tôi chấp nhận thẻ vàng để bảo vệ quyền lợi cho U22 Việt Nam, và may mắn là bàn thắng được công nhận”.

Ở chiều ngược lại, HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào không bình luận sâu về tình huống gây tranh cãi, chỉ cho biết ông cần “xem lại kỹ”.

Chiến thắng giúp U22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B và tạo ưu thế trong cuộc đua vào bán kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ theo dõi trận đấu của U22 Malaysia gặp U22 Lào ngày 6-12, trước khi bước vào lượt trận cuối vòng bảng gặp Malaysia ngày 11-12.

Một số hình ảnh trong trận thắng của U22 Việt Nam ở ngày ra quân SEA Games 33 (ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng thứ 2 ghi vào lưới U22 Lào

Trọng tài Rustam nghe hội ý từ các trợ lý, sau đó không công nhận bàn thắng

Trợ lý trọng tài giải thích với Thanh Nhàn rằng Quốc Việt đã việt vị

Đình Bắc khó hiểu khi trọng tài từ chối bàn thắng

Trợ lý Lee Jung-soo của HLV Kim Sang-sik nhận thẻ vàng vì phản ứng

Đình Bắc ăn mừng lại khi bàn thắng được công nhận

Đến lượt HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào phản ứng

Đình Bắc lập cú đúp vào lưới U22 Lào

DŨNG PHƯƠNG - HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)