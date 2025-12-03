U22 Việt Nam khởi đầu SEA Games 33 bằng chiến thắng sít sao

Vượt qua những khó khăn của một trận đấu ra quân, U22 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm khi thắng đội tuyển U22 Lào 2-1 tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp vào lưới U22 Lào. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đúng như nhận định của HLV Kim Sang-sik trước giờ bóng lăn, U22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở trận ra quân tại SEA Games 33. Đội hình được xem là tốt nhất của U22 Việt Nam vấp phải lối chơi đầy kỷ luật bên phía U22 Lào.

U22 Việt Nam nhập cuộc tốt hơn với pha dứt điểm đầu tiên của Khuất Văn Khang ở phút thứ 7. Nhưng cơ hội thật sự nguy hiểm mà đội bóng của HLV Kim Sang-sik tạo ra đến ở phút 26, khi Nguyễn Đình Bắc đánh đầu lái bóng về góc xa buộc thủ môn Lokphathip Kop phải bay người hết cỡ cứu thua.

U22 Việt Nam khởi đầu SEA Gaems 33 bằng chiến thắng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đến phút 29, U22 Việt Nam ghi bàn thắng đầu tiên. Hậu vệ Phạm Minh Phúc thoát xuống bên cánh phải, rồi thực hiện quả tạt loại bỏ hệ thống phòng ngự của U22 Lào cho Đình Bắc đệm bóng vào khung thành trống.

Nhưng sự tiến bộ của U22 Lào được thể hiện rõ khi họ chỉ mất 3 phút để có bàn thắng gỡ hòa. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Nguyễn Nhật Minh phá bóng lỗi, tạo cơ hội cho Khampane Douangvilay dứt điểm cận thành.

Cuối hiệp 1, Thanh Nhàn dứt điểm bồi trước vòng 5m50 nhưng bóng trúng một hậu vệ U22 Lào và dội mép trên xà ngang. Đây cũng là điểm nhấn cuối cùng của 45 phút đầu tiên.U22 Việt Nam vẫn tiếp tục làm chủ cuộc chơi ở hiệp 2. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt bỏ lỡ 2 cơ hội “ngon ăn” vào đầu hiệp, xen kẽ cú bắt volley đưa bóng chệch khung thành của Minh Phúc.

HLV Kim Sang-sik liên tục chỉ đạo các tuyển thủ U22 Việt Nam ở hiệp 2. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nỗ lực tấn công của U22 Việt Nam được đền đáp ở phút 60. Nhận đường chuyền từ Thanh Nhàn trước vòng cấm, Đình Bắc xử lý khéo léo rồi tung cú sút ghim bóng vào góc xa hạ gục thủ môn Lokphathip. Tuy nhiên, pha lập công này gây tranh cãi. Ban đầu, trợ lý trọng tài Sanjar Shayusupov phất cờ báo Quốc Việt việt vị, cho rằng anh bật nhảy tránh cú sút của Đình Bắc nhưng lại che tầm nhìn của thủ môn U22 Lào. Sau khi trao đổi với trợ lý, trọng tài chính Rustam Lutfullin quyết định “bẻ cờ”, công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam.

Bàn thắng thứ 2 của U22 Việt Nam đẩy những phút cuối trận lên cao trào. Riêng cá nhân Đình Bắc có 3 pha dứt điểm nguy hiểm để hoàn tất cú hat-trick nhưng đều bỏ lỡ. Xen giữa là tình huống cứu thua xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên khi đối mặt với Khampane. Với kinh nghiệm nhỉnh hơn, U22 Việt Nam đã bảo toàn kết quả 2-1 đến khi trọng tài Rustam cất tiếng còi mãn cuộc.

Khuất Văn Khang cùng đồng đội còn nhiều việc phải làm trên hành trình cạnh tranh tấm huy chương vàng SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù đầy nhọc nhằn, nhưng U22 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trước U22 Lào để tạm dẫn đầu bảng B, qua đó có sự khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 33. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chờ đến ngày 11-12 để bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U22 Malaysia. Còn ngày 6-12, U22 Việt Nam theo dõi trận ra quân của U22 Malaysia với U22 Lào.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)