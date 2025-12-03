HLV Kim Sang-sik động viên U22 Lào, hài lòng với chiến thắng của U22 Việt Nam

Phát biểu ở buổi họp báo sau chiến thắng sát nút 2-1 trước U22 Lào, HLV Kim Sang-sik dành lời khen đến sự tiến bộ của đội bạn, đồng thời nhẹ nhõm khi U22 Việt Nam biết cách vượt qua khó khăn để có chiến thắng ở trận ra quân SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với chiến thắng đầu tiên của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Kim Sang-sik mở đầu: “Tôi có chút lo lắng ở trận mở màn, bởi trận đầu tiên của bất cứ giải đấu nào bao giờ cũng khó. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ và tôi hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Chiến thắng hôm nay rất quan trọng trong cuộc đua vào bán kết, dù U22 Việt Nam vẫn còn nhiều điều phải cải thiện trước trận gặp U22 Malaysia. Còn giờ, chúng tôi tập trung hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo”.

Bước ngoặt dẫn đến chiến thắng của U22 Việt Nam đến ở phút 60. Nhận bóng từ đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc xử lý khéo léo trước vòng cấm, rồi sút chéo góc hạ thủ môn Lokphathip. Ban đầu, trợ lý trọng tài Sanjar Shayusupov phất cờ cho rằng Quốc Việt ở vị trí việt vị khi nhảy lên che tầm nhìn thủ môn, không công nhận bàn thắng. Từ đó dẫn đến tấm thẻ vàng của HLV Kim Sang-sik vì lỗi phản ứng.

Nhưng sau khi hội ý, trọng tài chính Rustam Lutfullin đã “bẻ cờ” và công nhận bàn thắng cho Đình Bắc, đồng thời cũng là pha lập công ấn định tỷ số 2-1.

HLV Kim Sang-sik phản ứng quyết định của trọng tài. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Tôi phải phản ứng khi trợ lý trọng tài từ chối bàn thắng, vì rõ ràng Quốc Việt không việt vị. Tôi chấp nhận thẻ vàng để bảo vệ quyền lợi cho U22 Việt Nam, và may mắn là bàn thắng được công nhận”.

Theo HLV Kim Sang-sik, ông đã trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị ra sân thi đấu từ phút 60, và tất cả đều làm nhà cầm quân này hài lòng. Tuy nhiên, bàn thua của U22 Việt Nam phải nhận khiến HLV Kim Sang-sik thất vọng, và ông hy vọng các học trò sẽ đúc rút được kinh nghiệm này.

HLV Kim Sang-sik khép lại buổi họp báo: “U22 Lào tiến bộ rõ rệt và gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tôi chúc mừng màn trình diễn của họ, và U22 Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để giành chiến thắng trước U22 Malaysia”.

U22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B, qua đó có sự khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 33. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chờ đến ngày 11-12 để bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U22 Malaysia. Còn ngày 6-12, toàn đội theo dõi trận ra quân của U22 Malaysia với U22 Lào.

Về phần mình, HLV Ha Hyeok-jun tự hào về màn trình diễn của U22 Lào dù đội nhà không hoàn thành được mục tiêu có điểm tại trận ra quân SEA Games 33. Ông phát biểu: “Các học trò của tôi đã nỗ lực hết mình đến phút cuối cùng. Tôi tự hào về toàn đội dù kết quả không được như mong đợi. Sau trận đấu này, U22 Lào sẽ tập trung hồi phục và sau đó hướng đến trận gặp U22 Malaysia”. HLV Ha Hyeok-jun động viên các cầu thủ U22 Lào. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG Ngoài ra, HLV Ha Hyeok-jun không đưa ra bình luận gì nhiều về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của U22 Việt Nam gây tranh cãi, mà chỉ nhấn mạnh: “Chúng tôi cần phải xem lại kỹ tình huống này”.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)