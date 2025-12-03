Cổ động viên Việt Nam và Lào khuấy động không khí SEA Games 33

Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào tại bảng B môn bóng đá nam cũng là nội dung thi đấu mở màn SEA Games 33. Chính vì vậy, người hâm mộ của 2 quốc gia đã cùng nhau tạo nên bầu không khí sôi động quanh sân Rajamangala.

Các sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM đang học tập tại Bangkok đến cổ vũ cho U22 Việt Nam. ẢNH: HỮU THÀNH

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào diễn ra lúc 16 giờ, nhưng từ một tiếng trước đó, từng dòng người hâm mộ đã kiên nhẫn xếp hàng dài trước cổng sân. Bất chấp cái nắng khi đó sắp chạm ngưỡng 35 độ C, ai nấy đều háo hức chờ đến giờ được bước vào khán đài.

Trong không khí rộn ràng, các cổ động viên Việt Nam có phần đông hơn và tạo nên sự sôi nổi rõ rệt bên ngoài khán đài. Những tiếng hô vang “Việt Nam vô địch” làm bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

Gia đình cổ động viên Lê Viết Thoại từ TP Huế sang Bangkok kết hợp du lịch và xem bóng đá. ẢNH: HỮU THÀNH

Anh Lê Viết Thoại đưa vợ cùng con trai 1 tuổi từ TP Huế sang Bangkok cổ vũ cho U22 Việt Nam. Trong tâm trạng hào hứng, nam cổ động viên chia sẻ: “Lúc đặt vé sang Thái Lan du lịch, chúng tôi không có kế hoạch đi xem bóng đá SEA Games. Nhưng thật may mắn khi trận đấu của U22 Việt Nam được dời sang tổ chức tại Bangkok, quá thuận tiện để gia đình kết hợp đi du lịch và cổ vũ cho đội bóng quê hương”.

Việc trận đấu được chuyển từ Songkhla về Bangkok vô tình trở thành “món quà” dành cho người hâm mộ Việt Nam. Đông đảo kiều bào chủ yếu sinh sống tại Bangkok dễ dàng đến sân cổ vũ cho Khuất Văn Khang cùng đồng đội, trong khi các cổ động viên bay từ nước nhà sang cũng thuận tiện hơn, giúp khán đài của khán giả Việt Nam rực rỡ hơn.

Một cổ động viên mang 2 lá cờ Việt Nam và Lào trên khán đài sân Rajamangala. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Giữa dòng người đổ về sân Rajamangala chiều 3-12, không khó để bắt gặp những cổ động viên cầm cả 2 lá cờ Việt Nam và Lào. Len lỏi giữa sắc đỏ còn có những người hâm mộ Lào nói tiếng Việt rất lưu loát. Họ chia sẻ về tình cảm đặc biệt giữa 2 dân tộc, ví von “như anh em một nhà”, và hy vọng tình hữu nghị ấy mãi bền chặt.

Trận ra quân của U22 Lào tại SEA Games 33 càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi diễn ra trùng với lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Còn trên sân, các tài năng trẻ của Lào luôn nỗ lực trong từng pha bóng, từng tình huống tranh chấp. Chính sự quyết tâm ấy đã làm xóa nhòa khoảng cách về trình độ chuyên môn giữa 2 đội tuyển, tạo ra trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ.

Cổ động viên Việt Nam rực rỡ ở trận ra quân SEA Games 33. ẢNH: HỮU THÀNH

Khi trận đấu khép lại, cầu thủ 2 đội dành cho nhau những cái nắm tay đầy trân trọng và thân tình. Trên khán đài, cổ động viên Việt Nam vui mừng với chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik, nhưng đâu đó vẫn vang lên những lời chúc dành cho U22 Lào vì sự tiến bộ rõ rệt của đội bạn.

Một số hình ảnh cổ động viên trên sân Rajamangala chiều 3-12

Các sinh viên Việt Nam rạng ngời trước ống kính. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Rất nhiều kiều bào sinh sống tại Bangkok đến tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Một gia đình ở TPHCM sang Bangkok du lịch, kết hợp xem U22 Việt Nam thi đấu. ẢNH: HỮU THÀNH

Một cổ động viên Việt Nam mang cờ của 2 nước để thể hiện tình hữu nghị. ẢNH: HỮU THÀNH

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)