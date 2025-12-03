Giới truyền thông yên tâm với tấm thẻ tác nghiệp tại SEA Games 33

Đội ngũ tình nguyện viên của Ban tổ chức SEA Games 33 hỗ trợ nhà báo Dư Hải nhận thẻ tác nghiệp. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thật ra, thẻ tác nghiệp SEA Games 33 đã được Ban tổ chức gửi đến những đài truyền hình có bản quyền phát sóng trước đó. Nhưng với nhóm phóng viên thuộc các cơ quan báo chí, mạng xã hội lại phải nhận muộn hơn. Điều này đến từ việc vào những ngày cuối tháng 11, Thái Lan đã gửi công văn đến Ủy ban Olympic các quốc gia về việc yêu cầu xác nhận lại một lần nữa các phóng viên sẽ sang nước chủ nhà tác nghiệp.

Đoàn báo Thanh Niên đến nhận và kích hoạt thẻ tác nghiệp SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Lý do đưa ra là để tránh trường hợp có những đơn vị đã hoàn tất thủ tục đăng ký nhưng đến phút chót lại quyết định không sang nước bạn, từ đó xác định được số lượng chính xác để in ấn thẻ. Đồng thời, Ban tổ chức cũng muốn nắm rõ số lượng phóng viên để đảm bảo công tác an ninh cho SEA Games 33 cũng như công bố chính thức trên các phương tiện truyền thông.

Cách nhận thẻ của SEA Games 33 khác hẳn với những kỳ đại hội gần đây. Phóng viên trước khi sang nước chủ nhà tác nghiệp sẽ được nhận thẻ ngay tại quốc gia của mình, do chính Ủy ban Olympic quốc gia phân phối. Khi đến nơi tổ chức, phóng viên chỉ cần kích hoạt thẻ là xong.

Các thành viên báo SGGP nhận thẻ tác nghiệp SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nên việc Thái Lan phát thẻ chậm cũng khiến nhiều phóng viên từ Việt Nam sang đầu tháng 12 gặp nhiều khó khăn. Có những đơn vị đã cử người sang Bangkok từ hôm 1-12 để đi cùng đội tuyển bóng đá nam U22, và hôm sau cũng có đoàn đặt chân đến tỉnh Chonburi theo đội tuyển bóng đá nữ. Đây là những đội tuyển đầu tiên của thể thao Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33, nên bầu không khí lo lắng hiện trên nét mặt phóng viên vì sợ lỡ công việc hoặc vất vả hơn trong việc di chuyển. Như 2 hôm qua, đã có những chuyến xe chở phóng viên Việt Nam đi xuôi ngược lên Trung tâm Báo chí đặt tại Đài Truyền hình Quốc gia Thái Lan nhưng rồi đành quay về.

Phóng viên Anh Khoa (báo Dân Trí) cầm trên tay tấm thẻ tác nghiệp SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức cũng hiểu những khó khăn, lo lắng của phóng viên các nước nên đã linh hoạt trong công tác tổ chức. Họ tạo điều kiện cho phóng viên được nhận thẻ tác nghiệp thay cho các đồng nghiệp cùng cơ quan, đồng thời còn tặng cho giới truyền thông những món quà cảm ơn vì đã đến Thái Lan tuyên truyền cho sự kiện cũng như cho quốc gia của mình.

Chỉ khi cầm được tấm thẻ tác nghiệp SEA Games 33, phóng viên mới được xem chính thức là một thành viên tham dự sự kiện và có thể di chuyển vào các khu tác nghiệp cho phép. Đúng là cầm được tấm thẻ, phóng viên Việt Nam đã thở phào nhẹ nhõm để nhập cuộc giải đấu.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)