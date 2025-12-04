Bóng đá trong nước

Đội tuyển nữ Thái Lan thắng áp đảo Indonesia ở trận ra quân

Bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra vào ngày 4-12, điều bất ngờ không xảy ra khi Thái Lan giành chiến thắng cách biệt 8-0 trước đội tuyển Indonesia.

Thi đấu lấn lướt ngay từ đầu trận, phút thứ 8, đội chủ nhà đã ghi bàn dẫn trước 1-0 khi hậu vệ Ayasha (Indonesia) phá bóng bật người thủ quân Yumanda đi luôn vào lưới. Bàn thắng sớm giúp Thái Lan lên tinh thần và thi đấu khởi sắc hơn. Họ lần lượt ghi thêm 3 bàn trước khi hiệp 1 khép lại

Diễn biến của hiệp 2 không đổi khi Thái Lan tiếp tục thi đấu lấn lướt và ghi thêm 4 bàn để ấn định chiến thắng 8-0. Đáng chú ý là Jiraporn tỏa sáng với cú hattrick cho đội chủ nhà. Trận thắng đậm này giúp Thái Lan tạm dẫn đâu 6 bảng A.

Ngày 5-12 bảng B sẽ khởi tranh, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài cùng đội tuyển nữ Malaysia. Trận còn lại Philippines gặp Myanmar.

CAO TƯỜNG

