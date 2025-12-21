Đội tuyển futsal U19 Việt Nam hướng đến mục tiêu chinh phục giải Đông Nam Á

Cùng với đội tuyển U16 futsal Việt Nam, các cầu thủ U19 futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan vào ngày 20-12 để tham dự Giải vô địch futsal U19 Đông Nam Á 2025.

Đội U19 futsal Việt Nam có cơ hội để trải nghiệm tại giải Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào cuối tháng 12.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội đã tập trung tập huấn từ ngày 16-11 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) với 20 cầu thủ được triệu tập, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Anh Khoa. Sau hơn một tháng tập luyện, Ban huấn luyện đã chốt danh sách 14 cầu thủ theo quy định của Điều lệ trước ngày lên đường.

Theo kết quả bốc thăm, tại Giải vô địch futsal U19 Đông Nam Á 2025, đội tuyển futsal U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan và Brunei. Bảng B gồm các đội Indonesia, Myanmar và Malaysia. Giải diễn ra từ ngày 23 đến 29-12-2025 tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi, với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trong mỗi bảng, qua đó chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, tiếp tục tranh suất vào chung kết.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Brunei lúc 20g00 ngày 24-12 và đối đầu chủ nhà Thái Lan lúc 20g00 ngày 25-12. Các trận đấu của bảng A đều được tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi (Thái Lan).

Việc AFF lần đầu tiên tổ chức các giải futsal ở lứa tuổi U19 được xem là cột mốc quan trọng đối với sự phát triển của futsal trẻ Đông Nam Á, tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đội tuyển futsal U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu thể hiện tốt năng lực chuyên môn, tạo sự tích lũy cần thiết về kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhằm trở thành lực lượng kế cận cho ĐTQG trong tương lai.

ĐOÀN NHẬT