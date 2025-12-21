Đội tuyển futsal U16 Việt Nam tham dự Giải vô địch futsal U16 Đông Nam Á 2025

Chiều 20-12, đội tuyển futsal U16 Việt Nam đã rời TPHCM sang Thái Lan tham dự Giải vô địch futsal U16 Đông Nam Á 2025 – giải đấu lần đầu tiên được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức cho lứa tuổi U16, mở ra sân chơi chính thức quan trọng cho futsal trẻ trong khu vực.

Giải lần đầu tiên có sự tham dự của 5 đội, là cơ hội cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trận mạc quốc tế.

Trước đó, đội đã tập trung tập huấn từ ngày 16-11 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM) với 20 cầu thủ được triệu tập, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trịnh Hữu Thành. Sau hơn một tháng rèn luyện, Ban huấn luyện đã chốt danh sách 14 cầu thủ trước ngày lên đường, bảo đảm sự ổn định về lực lượng và tính cạnh tranh cho giải đấu.

Giải vô địch futsal U16 Đông Nam Á 2025 có sự tham dự của 5 đội tuyển gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Brunei. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định hai đội có thành tích tốt nhất vào chung kết, trong khi hai đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal U16 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia lúc 11g30 ngày 24-12, Myanmar lúc 17g30 ngày 25-12, Thái Lan lúc 18g00 ngày 26-12 và Brunei lúc 11g00 ngày 27-12. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và định hướng rõ ràng, đội tuyển futsal U16 Việt Nam hướng tới mục tiêu tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực của futsal trẻ Việt Nam tại sân chơi khu vực.

CAO TƯỜNG