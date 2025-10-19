Các tuyển thủ TDDC Việt Nam tự tin tranh tài ở giải vô địch thế giới 2025

Các gương mặt của đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị để bước vào tranh tài giải vô địch thế giới 2025 từ ngày 19-10.

Nguyễn Văn Khánh Phong sẽ tìm thành tích cao nhất tại giải vô địch thế giới năm nay. Ảnh: DP

Đội hình tuyển TDDC Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2025 gồm Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đinh Phương Thành, Đỗ Nam Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Lê Thị Thanh Phượng đã có mặt tại Jakarta (Indonesia) chuẩn bị chuyên môn từ ngày 15-10. Đại diện ban huấn luyện đội tuyển cho biết: “Các tuyển thủ đã làm quen với nơi thi đấu trong những ngày có mặt sớm nhất để đạt thể trạng tốt nhất cũng như tinh thần quyết tâm thi đấu giành kết quả cao nhất”.

Để tới với giải vô địch thế giới 2025, các tuyển thủ nằm trong danh sách đã tập luyện tại Việt Nam nhiều tháng trước khi sang Indonesia. Trưởng ban chuyên môn các nội dung nam của Liên đoàn thể dục Việt Nam – ông Bùi Đình Cường từng cho biết tại giải vô địch quốc gia 2025: “Mỗi tuyển thủ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các bài của mình. Ban huấn luyện và bộ phận chuyên môn giám sát kỹ từng động tác và hướng dẫn các em sẽ cố gắng hoàn thiện tốt nhất khi ra sân chơi lớn của thế giới”.

Với giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển TDDC Việt Nam hướng đến mục tiêu từng VĐV phải vượt qua chính mình. Tuy nhiên, cuộc tranh tài tại đây cũng là thêm 1 lần tích lũy chuyên môn quan trọng. Đội tuyển TDDC Việt Nam còn hướng đến 3 mục tiêu trọng tâm ngay sau giải vô địch thế giới 2025 là SEA Games 33-2025, ASIAD 20 năm 2026 và vòng loại Olympic năm 2028. Vì vậy, các tuyển thủ thi đấu đạt phong độ tốt tại giải vô địch thế giới sẽ có tâm lý ổn định hướng tới những cuộc tranh tài kể trên.

Tháng 6 năm nay, đội tuyển TDDC Việt Nam đã thi đấu giải vô địch châu Á 2025 ở Hàn Quốc. Khi đó, chúng ta đã gặp nhiều tuyển thủ hàng đầu của châu Á với đẳng cấp thế giới góp mặt ở đây. Trong giải vô địch châu Á 2025, TDDC Việt Nam đạt kết quả khích lệ với 1 HCĐ của Đặng Ngọc Xuân Thiện và 1 HCB của Nguyễn Thị Quỳnh Như. Chia sẻ trước khi sang Indonesia tham dự giải vô địch thế giới 2025, tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện từng bày tỏ: “Tôi giữ sự ổn định tâm lý để đi bài tốt nhất. Các kỹ thuật trong bài ngựa vòng của tôi đang ở nhóm đầu nên phải rất thận trọng không để mắc sai sót”.

Các tuyển thủ nam của Việt Nam đang có mặt tại Jakarta (Indonesia). Ảnh: MINH SANG

Trên sàn biểu diễn tại Jakarta (Indonesia) lần này, 427 VĐV của 72 đội tuyển tham gia thi đấu. Liên đoàn thể dục thế giới ghi nhận đây là lần đầu tiên giải vô địch TDDC thế giới được tổ chức tại 1 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á vì thế tất cả cùng chờ đợi những màn tranh tài hấp dẫn nhất. Trong giải vô địch thế giới 2025, khu vực Đông Nam Á ghi nhận các đội tuyển tham gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia (chủ nhà).

Lần gần nhất đội tuyển TDDC Việt Nam giành huy chương tại giải vô địch thế giới là năm 2011. VĐV Phan Thị Hà Thanh giành HCĐ nội dung nhảy chống khi đó.

Theo lịch thi đấu ngày 19-10, đội tuyển nam Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại với nhóm các đội Croatia, Sri Lanka, Anh, Lithuania, Kazakhstan, Bỉ, Namibia, Brazil, Jordan, Áo. Ngày 21-10, đội nữ Việt Nam thi đấu vòng loại cùng Malaysia, Thụy Sỹ, Italia, Pháp, Israel, Morocco.

MINH CHIẾN