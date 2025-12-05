Đội tuyển bóng bàn Việt Nam phát sinh vấn đề nội bộ sát giờ tham dự SEA Games 33

Đinh Anh Hoàng (phải) mong muốn được tham dự nội dung đơn nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 5-12, tay vợt Đinh Anh Hoàng bất ngờ lên tiếng trước công luận rằng mình có thể xin rút lui không tham dự SEA Games 33-2025 do không được đăng ký dự tranh nội dung đơn nam môn bóng bàn SEA Games 33-2025. Nguyện vọng của tay vợt là được tham dự nội dung này tại Thái Lan tới đây.



Trước đó, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã đăng ký chính thức 10 tay vợt tham dự SEA Games 33-2025. Trong đó, lực lượng VĐV nam gồm các tay vợt Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức. Một trong những phản ứng khiến Đinh Anh Hoàng chia sẻ trước công luận là bởi rất kỳ vọng góp mặt nội dung đơn nam tại SEA Games 33-2025 nhưng dự kiến Ban huấn luyện sẽ tính toán có thể đăng ký tay vợt Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Đức Tuân tham gia nội dung này.

Nguyễn Đức Tuân là nhà vô địch SEA Games 31-2021 nội dung đơn nam còn Nguyễn Anh Tú là á quân đơn nam tại SEA Games 32-2023. Ngoài ra, Nguyễn Anh Tú là á quân đơn nam giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2024. Tuy nhiên, tại năm 2025, Đinh Anh Hoàng đã giành ngôi vô địch đơn nam giải bóng bàn vô địch quốc gia và cây vợt xuất sắc quốc gia vì vậy tay vợt có sự tự tin vào khả năng chuyên môn của mình.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã tập trung từ ngày 7-11 để chuẩn bị SEA Games 33-2025. 10 tay vợt tập huấn được thực hiện tập luyện Trung Quốc để đảm bảo chuyên môn. HLV trưởng Vũ Văn Trung và Ban huấn luyện có sự tính toán để xây dựng kế hoạch đăng ký phù hợp cho từng tay vợt theo mỗi nội dung tham dự SEA Games 33-2025. Trên lý thuyết, HLV trưởng và Ban huấn luyện sẽ chịu trách nhiệm về chuyên môn và thành tích của VĐV cũng như tuân thủ chiến thuật đề ra.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đến SEA Games 33 với chỉ tiêu giành 1 HCV. Để làm được điều đó, giới chuyên môn cho rằng ngoài yếu tố chuyên môn thì tính đoàn kết phải trên hết. Ngoài ra, sự nhất quán trong chỉ đạo được đảm bảo để từng tay vợt hướng đến tập luyện và thi đấu với chuyên môn cao nhất. VĐV như Đinh Anh Hoàng có những khúc mắc của mình không phải không có cơ sở. Tuy nhiên, sự thống nhất chuyên môn cần được đặt ra cao nhất ngay từ khi đội tuyển bóng bàn quốc gia tập trung chuẩn bị SEA Games 33-2025.

Từ SEA Games 29-2017 đến trước khi SEA Games 33-2025 diễn ra, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đều giành được HCV. Trong từng giai đoạn tập luyện chuẩn bị thi đấu và đã tranh tài trực tiếp, các tay vợt từng tham dự SEA Games những lần thi đấu trên được tập trung cao độ và nỗ lực giành kết quả tốt nhất.

Sẽ không có gì đáng nói nếu đội tuyển bóng bàn Việt Nam làm tốt công tác tư tưởng ngay trước giờ lên đường tranh tài. Tuy nhiên, khi công luận đưa những bày tỏ của tay vợt này đã cho thấy, việc phải giữ được tính đoàn kết cao nhất vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Dự kiến, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 9-12.

Đinh Anh Hoàng giành HCV nội dung đôi nam nữ cùng tay vợt Trần Mai Ngọc tại SEA Games 32-2023. Theo quy định của môn bóng bàn SEA Games 33-2025, mỗi VĐV của 1 quốc gia chỉ được tham dự tối đa 2 nội dung cá nhân (gồm đơn, đôi) hoặc tham dự nội dung đồng đội và 1 nội dung cá nhân. Sau khi tay vợt này đưa ý kiến trước công luận, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam đã làm việc để đưa ra quyết định phù hợp và có thể Đinh Anh Hoàng góp mặt nội dung đơn nam.

MINH CHIẾN