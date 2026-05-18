Tuyển judo Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV để xếp nhất giải Đông Nam Á 2026 trên sân nhà

Đội tuyển judo Việt Nam đã sẵn sàng bước vào tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026 được tổ chức trên sân nhà ở Bắc Ninh ngay tuần này.

Năm nay, Việt Nam là chủ nhà giải judo vô địch Đông Nam Á 2026. Chương trình của giải đấu được diễn ra tại Bắc Ninh từ ngày 19-8 tới 24-5.

“Ngoài công tác chuẩn bị cho giải đấu, chúng tôi cũng tập luyện chuyên môn kỹ lưỡng cho các tuyển thủ của đội tuyển quốc gia. Đây là cơ hội tốt để võ sĩ judo Việt Nam được tranh tài trước các đối thủ Đông Nam Á ngay tại sân nhà. Chắc chắn, từng tuyển thủ sẽ tập trung để có thành tích tốt nhất”, phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An bày tỏ.

Với người làm chuyên môn, võ sĩ judo Việt Nam được trực tiếp thi đấu với võ sĩ của khu vực ngay tại giải chuyên môn cao ở sân nhà luôn là cơ hội rất quý. Bởi lẽ, họ sẽ được tạo điều kiện tối đa để góp mặt trong các hạng cân của mình và thể hiện trình độ.

Trong 5 năm trở lại đây, đội tuyển judo Việt Nam luôn giữ vững thành tích đứng trong nhóm đầu trong các lần giải vô địch Đông Nam Á tổ chức. Trong đó, chúng ta có thứ hạng tốt ở đấu trường SEA Games. Thực tế chứng minh, các võ sĩ judo tốt nhất Đông Nam Á đều góp mặt tại SEA Games. Tại SEA Games 31-2022, đội judo Việt Nam từng đạt 9 HCV. Ở SEA Games 32-2023, võ sĩ judo Việt Nam có 8 HCV. Còn tại SEA Games 33-2025, chúng ta chỉ có 1 HCV.

Gần như chắc chắn, nhiều võ sĩ judo đã tham dự SEA Games 33-2025 sẽ tiếp tục có mặt ở Bắc Ninh dự tranh giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Mục tiêu đã được đội tuyển judo Việt Nam xác định tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 là mỗi tuyển thủ nỗ lực thi đấu để giành được HCV, qua đó đội chủ nhà giành vị trí số 1. Hiện lúc này, các võ sĩ của đội tuyển judo Việt Nam như Tô Thị Trang, Hà Ngọc Chi, Đỗ Thu Hà, Lâm Thị Ngân Hà, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Lâm Thị Như Ý, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Lê Huỳnh Tường Vi, Lương Như Quỳnh… đang đạt tinh thần ổn định chuẩn bị bước vào tranh tài.

Trước khi giải vô địch Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Bắc Ninh, đội tuyển judo Việt Nam đã tranh tài giải vô địch châu Á 2026 trong tháng 4 tại Trung Quốc. Khi đó, lần lượt tuyển thủ Ngọc Chi, Ngân Hà, Diễm Phương đã tập trung thi đấu và tích lũy thêm những kinh nghiệm quý giá.

Cơ hội có thể giành được kết quả tốt nhất tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 là trong khả năng của võ sĩ judo Việt Nam. Tuy vậy, đội tuyển judo Việt Nam phải chuẩn bị bài toán chuyên môn xa hơn là ASIAD 20. Thế nên các cuộc đấu mang tính chất vô địch Đông Nam Á ngay tại Bắc Ninh là cơ sở để Ban huấn luyện đánh giá thêm phong độ của từng võ sĩ chủ lực.

Tại giải vô địch Đông Nam Á 2026, Ban tổ chức đưa vào thi đấu hệ vô địch và vô địch trẻ. Với hệ vô địch các nội dung tổ chức gồm: 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, trên 100kg (nam) và 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, trên 78kg (nữ). Nội dung biểu diễn kata gồm Nage no kata, Ju no kata, Kime no kata, Katame no kata, Kodokan goshin jutsu. Vô địch trẻ gồm 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, trên 100kg (nam) và 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, trên 78kg (nữ). VĐV trẻ cũng được tham dự các nội dung dành cho kata.

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ thu hút 298 võ sĩ của 6 quốc gia tham dự. Ngoài chủ nhà Việt Nam, các đội góp mặt gồm Philippines, Lào, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia. Giải đấu sẽ có 15 trọng tài quốc tế tham gia điều hành.

