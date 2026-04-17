Võ sĩ judo Việt Nam chưa thành công tại giải châu Á 2026

Các võ sĩ của judo Việt Nam đã ra tranh tài ở giải vô địch châu Á 2026 đang tổ chức tại Trung Quốc nhưng chưa giành được huy chương.

Võ sĩ Nguyễn Ngọc Diễm Phương (xanh) của đội tuyển judo Việt Nam. Ảnh: IJF

Giải đấu diễn ra những lượt trận đầu tiên nội dung nữ trong ngày 16-4 (theo giờ địa phương). Đội tuyển judo Việt Nam chỉ tham dự 3 võ sĩ nữ tại giải.

Võ sĩ Hà Ngọc Chi là người có kết quả tốt nhất. Cô đã tranh tài hạng cân 48kg nữ. Tại vòng thứ nhất, võ sĩ của Việt Nam vượt qua đối thủ Ho Lok Yi (Hongkong, Trung Quốc). Ở trận tiếp theo, Hà Ngọc Chi đã thua trận trước Jamsran Anudari (Mông Cổ). Tuy nhiên, cô được cơ hội thi đấu Repechage để vào nhóm tranh HCĐ. Dù vậy, Hà Ngọc Chi không thành công do thua trận trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoa nên dừng bước.

Chung cuộc, Hà Ngọc Chi xếp hạng 7 của nội dung tại giải này. Võ sĩ Jamsran Anudari đã giành HCV hạng cân 48kg nữ tại giải vô địch châu Á năm nay.

Ở hạng cân 52kg nữ, đội tuyển judo Việt Nam có Lâm Thị Ngân Hà thi đấu nhưng thua trận trước đối thủ Kadamboeva Sita (Uzbekistan) nên dừng bước. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Diễm Phương không thể vượt qua đối thủ Zholdosheva Zhanar (Kyrgyzstan) tại hạng cân 57kg nữ.

3 võ sĩ của đội tuyển judo Việt Nam hoàn tất chương trình thi đấu của mình tại giải vô địch châu Á 2026. Giải judo châu Á 2026 còn tranh tài tới hết ngày 18-4. Ban huấn luyện đội tuyển xác định đây là một trong những cơ hội để VĐV được tranh tài gia tăng chuyên môn cũng như nắm bắt các đối thủ sẽ có mặt tại ASIAD 20 vào tháng 9 ở Nhật Bản.

MINH CHIẾN