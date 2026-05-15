Đội tuyển cử tạ Việt Nam biết thêm đối thủ ASIAD 20 từ giải vô địch châu Á 2026

Thành viên đội tuyển cử tạ Việt Nam đã về nước khi hoàn thành chương trình thi đấu giải vô địch châu Á 2026 tại Ấn Độ và đây là cơ hội biết thêm sự chuẩn bị ASIAD 20 của nhiều đối thủ.

Tuyển thủ Quàng Thị Tâm giành được HCĐ tại giải cử tạ châu Á 2026.

Ngày 15-5, Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam và 4 lực sĩ Trần Minh Trí, Nguyễn Hoài Hương, Quàng Thị Tâm, Lại Gia Thành về Việt Nam sau khi hoàn thành tranh tài tại Ấn Độ. “Tại cuộc thi đấu năm nay, ở những hạng cân mà lực sĩ Việt Nam tham dự, chúng ta nắm bắt thêm được các kết quả chuyên môn từ nhiều đối thủ mạnh. Đồng thời, đây là cuộc chuẩn bị rất quan trọng để chúng tôi hướng tới ASIAD 20”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam cho biết khi về nước.

Trong lần dự giải vô địch châu Á 2026, chúng ta lần lượt có Nguyễn Hoài Hương (53kg nữ), Quàng Thị Tâm (58kg nữ) và Lại Gia Thành (60kg nam) giành huy chương. Lực sĩ Trần Minh Trí (65kg nam) không có thành tích huy chương. Toàn giải, chúng ta giành được 8 huy chương (2 HCB, 6 HCĐ) đối với các kết quả cử giật, cử đẩy và tổng cử. Nếu tính riêng thành tích tổng cử, chúng ta có 1 HCB, 2 HCĐ.

Trên sân đấu tại Ấn Độ, các lực sĩ CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc giữ sự vượt trội thành tích. Tuy nhiên, từ giải vô địch châu Á 2026 cho tới ASIAD 20, đội tuyển cử tạ Việt Nam còn nhiều thời gian chuẩn bị. Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 đã tổ chức năm 2023, 5 đội tuyển giành thành tích tốt nhất lần lượt là CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bahrain và Indonesia.

Sau 3 năm, các hạng cân tổ chức tại ASIAD 20 đã thay đổi. Theo quy định, chủ nhà Nhật Bản đưa vào tranh tài 8 hạng cân nam gồm 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg và 8 hạng cân nữ là 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg. Tất cả nội dung đã có trong chương trình tại giải vô địch châu Á 2026.

“Chương trình thi đấu ở ASIAD 20 chắc chắn sẽ cạnh tranh và nhiều áp lực hơn giải vô địch châu Á. Tuy nhiên, ở giải vô địch châu Á 2026, một số gương mặt chủ lực của các đội đều tham dự. Từ đây có thể thấy, nhiều quốc gia cũng có sự kiểm tra trình độ lực sĩ hướng tới ASIAD 20 từ giải châu Á năm nay”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam trao đổi thêm.

Lúc này, giáo án tập luyện của lực sĩ trọng điểm chuẩn bị ASIAD 20 được Ban huấn luyện thực hiện theo sự xây dựng từ chuyên gia Trung Quốc. Từng chu kỳ huấn luyện, lực sĩ sẽ được kiểm tra phong độ để có điều chỉnh. Giải vô địch châu Á 2026 là một trong những chương trình quốc tế khởi đầu để lực sĩ Việt Nam hiểu được mặt bằng chung về chuyên môn.

Ban huấn luyện sẽ tiếp tục chuẩn bị chuyên môn để lực sĩ trọng điểm hướng đến ASIAD 20.

Thực tế cho thấy lực sĩ Việt Nam chưa hoàn toàn hoàn hảo tại giải vô địch châu Á 2026. Tuy vậy từ giải châu Á 2026, Ban huấn luyện sẽ tính toán để có chiến thuật hợp lý vào thời điểm ASIAD 20 thi đấu chính thức.

Môn cử tạ của ASIAD 20 chỉ cho phép mỗi quốc gia đăng ký tối đa 5 hạng cân nam, 5 hạng cân nữ. Việc giới hạn sẽ khiến từng đội phải có kế hoạch phù hợp. Về lý thuyết chúng ta tiếp tục tập trung chuyên môn cho lực sĩ nhóm hạng cân nhỏ để tìm cơ hội giành kết quả cao nhất. Dù vậy tại giải vô địch châu Á 2026, các lực sĩ CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc đã chiếm ưu thế hoàn toàn thành tích ở các hạng cân nhỏ dành cho nam, nữ nên đây là trở ngại đáng kể.

