Khởi động cuộc thi Miss - Mister Fitness Supermodel World 2026

Bộ vương miện chính thức mang tên AQUA SOUL

Miss & Mister Fitness Supermodel World là cuộc thi quốc tế thường niên tổ chức tại Việt Nam từ năm 2023, tôn vinh lối sống khoẻ và đẹp qua thể thao và thời trang. Qua 3 mùa giải, cuộc thi đã quy tụ thí sinh từ hơn 15 quốc gia, thu hút hơn 4 triệu lượt xem và đưa tin rộng rãi trên các nền tảng.

Võ Minh Phụng (Quán quân Mister Fitness Supermodel Vietnam 2025) và Trương Hiếu Thảo (Á quân 3 cuộc thi Mister Fitness Supermodel Vietnam 2025) sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss and Mister Fitness Supermodel World 2026

Sau 3 mùa giải thành công, Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới trở lại với mùa 4, lấy hình tượng Phượng hoàng làm biểu tượng trung tâm. Đó là ẩn dụ cho hành trình vượt giới hạn, nơi mỗi thí sinh sau quá trình rèn luyện khắc nghiệt sẽ xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới — mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và bản lĩnh hơn. Hình ảnh ấy cũng phản chiếu tinh thần con người Việt Nam: bền bỉ, mạnh mẽ và luôn vươn lên.

Năm nay, hành trình của các thí sinh sẽ đi qua những điểm đến đặc sắc của miền Nam Việt Nam, từ biển Phan Thiết đến cao nguyên Đà Lạt. Theo đó, đêm bán kết với phần thi Hình thể và Trang phục thể thao dự kiến diễn ra vào ngày 17-9, còn đêm chung kết xếp hạng - trao giải sẽ được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 19-9. Hành trình của cuộc thi năm nay được thiết kế để lồng ghép các hoạt động trải nghiệm văn hóa và du lịch Việt Nam.

Ban tổ chức cùng các Hoa hậu & Nam vương siêu mẫu thể hình

Tại các phần thi Hình thể, Trang phục dân tộc, Tài năng và Fashion Show, ban tổ chức sẽ công bố Top 3 và người chiến thắng của từng nội dung. Tại buổi thi bán kết, thí sinh thi hai phần: Trình diễn hình thể và Trang phục thể thao Fitness do thí sinh tự chọn và mang đến cuộc thi.

Hoa hậu Phan Thị Mơ giới thiệu vương miện dành cho người chiến thắng

Ban tổ chức cũng công bố bộ vương miện Aqua Soul của Miss & Mister Fitness Supermodel World được chế tác thủ công bởi Eurori Jewelry - thương hiệu trang sức đồng hành chiến lược với cuộc thi từ mùa giải đầu tiên đến nay. Với chủ đề Aqua - Forest - Soul, vương miện được lấy cảm hứng từ dòng nước uốn lượn hòa cùng hình tượng rừng núi Việt Nam, tượng trưng cho sự giao thoa giữa các vùng đất, văn hóa và con người trên toàn thế giới. Mỗi chi tiết trên vương miện được nghiên cứu và chế tác để vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa có ý nghĩa biểu tượng - xứng đáng với hành trình mà người đội nó đã trải qua để đứng trên sân khấu chung kết.

NGUYỄN ANH